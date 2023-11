Laura Spoya comparte su secreto para durar varios años con Brian Rullan. ¿Cuál será?

La exMiss Perú, Laura Spoya, y su esposo Brian Rullan, tienen seis años de matrimonio y contaron cómo mantienen viva la chispa del amor. En una reciente entrevista en el programa «Magaly TV La Firme», la pareja reveló sus secretos para una relación sólida en medio del ajetreo de la farándula y las tentaciones.

¿Qué dijo Laura Spoya?

Con un toque de humor, Laura bromeó sobre un supuesto «amarre» que podría estar detrás de su duradera historia de amor. Al preguntarle sobre su secreto, ella respondió con picardía, dejando a todos intrigados: «¿Funcionó el amarre?». Esta declaración despertó la curiosidad de todos, quienes se preguntan cuál es el verdadero truco detrás de su romance que ha resistido seis años.

En la entrevista, Laura y Brian, conocidos por su transparencia, destacaron la importancia de la libertad en su relación. Laura compartió su visión sobre la duración de su amor: «Creo que nuestra relación está durando tanto tiempo y realmente casi sin peleas o crisis porque somos muy libres en ese sentido. Cada uno si tiene una actividad o algo que hacer, somos muy independientes».

La clave parece ser la autonomía y la flexibilidad en la pareja. Laura enfatizó cómo comparten responsabilidades y se apoyan mutuamente en sus roles cotidianos: «Si yo quiero dormir hasta las 2 de la tarde, me cierra la puerta y se encarga de los niños y viceversa, y porque salimos mucho durante la noche, me encanta, yo creo que no podría estar con alguien que no le guste salir». Esta dinámica de apoyo y comprensión fortalece su unión y les permite crecer como personas.

¿Infidelidad?: No hay segundas oportunidades

En otra entrevista para un canal de YouTube, Laura y Brian dejaron en claro que en su relación no hay espacio para segundas oportunidades después de una infidelidad. Laura Spoya afirmó: «Nosotros tenemos las reglas claras. El día que se te dé por tener una ‘canita al aire’, pues adiós. No doy segundas oportunidades y él tampoco. Si tienes que cuidar a una persona para que no te saque la vuelta es porque no es para ti».

En ese sentido, Magaly comentó el tema de las infidelidades en su entrevista a la pareja Spoya-Rullan. En un contexto en el que cada semana se destapan o ampayan infieles de la farándula peruana, Magaly le preguntó a Brian Rullan acerca de las tentaciones que existen día a día. De manera firme, respondió que nada de esas cosas podría alejarlo de lo que ha construido con Laura Spoya.

«Aunque no lo creas, lo que tenemos, ha sido gracias a experiencias fallidas con exnovias, porque yo solía trampear y también me la devolvían. Entonces, ahora ya en una etapa de mi vida, más madura y con Laura a mi lado, no quisiera perder la unión y confianza que construimos desde que empezamos a estar juntos», comentó el empresario.

Por otro lado, la pareja admitió de manera divertida que ambos sufren de déficit de atención, lo que les lleva a olvidar ciertos detalles diarios. Esta transparencia y humor en torno a sus imperfecciones humanas contribuye a la autenticidad de su relación.

En resumen, Laura Spoya y Brian Rullan nos demuestran que la fórmula para un amor duradero incluye libertad, apoyo mutuo, reglas claras y, por supuesto, un toque de humor. Su historia sirve como inspiración en un mundo donde las relaciones enfrentan desafíos constantes. ¡Laura y Brian comparten sus trucos para que el amor perdure!