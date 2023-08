“Fue más bonito que cualquier concurso de belleza”, Laura Spoya es eliminada de ‘El Gran Chef famosos’

Y si te digo que no amo la endorfina que me genera hacer bien las cosas estaría mintiendo 😜. Varias semanas de competencia, unos cuantos cortes, el máximo tiempo que he estado concentrada haciendo algo en mi vida y muchas ganas de seguir dándolo todo, invicta hasta ahora de sentencia muajaja 😎. Eso si, a veces mi tdah me pone un poco lento el windows y se traba ajajaja pero mi hiperfoco está a la máxima potencia 🤣. Solo los neurodivergentes me entenderán 🫣. Algunas personas me dicen “ay pero es que tu esposo es chef”.. no sabía que él cocinaba por mi jajaja y pues si lo ven detenidamente hubiera estado jodida si me ayudaba porque el no sabe hacer ningún plato peruano NI UNOOOOO jajajana realmente no tienen idea todo lo que puede pasar detrás que realmente me hace sentir bastante satisfecha con mi desempeño. Les cuento que por más de 3 semanas compitiendo mi hijo chiquito estuvo con un cuadro alérgico respiratorio y bronco espasmos espantoso. NO DORMÍ BIEN EN SEMANAS, y algunos días nada de nada y varias veces fue retador grabar así, pero un red bull o dos y darle jaja Siempre he sido demasiado competitiva y suelo meterme de lleno en lo que hago porque es mejor darle CON TODO SINO PA QUE! 😏. Nunca se deja de aprender, sobretodo porque el 90% de recetas del programa jamás las había hecho 😅. A veces llego a emplatar faltando 5 segundos jajaja pero solo los que estamos ahí en directo vivimos esa tensión 🤯. Se ríe, se goza y se divierte.. Así es @El Gran Chef Famosos 🏆. No se pierdan el programa de lunes a viernes a las 8 pm y sabados 8:30 por @Latina Televisión 🤩. Gracias por su apoyo y mensajitos de amooooors y buena energía! Los quiero ❤️ #elgrancheffamosos #latinatelevisión