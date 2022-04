Laura Spoya realiza un Baby Blessing: “Me costó menos de la mitad de un Baby Shower”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ex Miss Perú sorprendió a todos con la peculiar celebración que precede el nacimiento de su segundo bebé, que se titula Baby Blessing.

Laura Spoya está más que emocionada desde que se enteró de que será madre por segunda vez y así lo ha confesado en múltiples ocasiones. Su bebé está próximo a nacer y ella quiso hacer una celebración antes de su llegada, con algo similar a un baby shower.

La ex Miss Perú organizó un Baby Blessing y explicó en sus redes sociales que hizo esta celebración porque quería tener una reunión más íntima, dado que es muy reservada. “Esta vez decidí no tener un baby shower. ¿Por qué? Porque no sentía que era lo que quería para celebrar la bienvenida de mi bebé”, detalló Spoya.

Laura luego se animó a explicar en qué consistía está especie de bienvenida alternativa que organizó para su bebé. “Un baby blessing honra la llegada del bebé de una manera más espiritual, desde el corazón. Dejando de lado el mundo material. Esta propuesta me pareció espectacular”, explicó Laura.

“Un círculo de mujeres intencionado para atraer lo mejor en esta nueva etapa. Mis amigas artistas dibujando mandalas en la pancita fue de mis partes favoritas. Una limpia energética con copal y hierbas especiales que me vino muy muy bien, y en general toda esta hermosa ceremonia para hacer saber a bebé que ya en solo semanas lo espero con los brazos abiertos”, agregó.

Mire también: Xoana no descartar grabar con ‘la Chuecona’ para Onlyfans: “Espero que se anime”

Laura Spoya sorprendió a todos sus seguidores al revelar unas fotografías en la que muestra su pequeña pancita con unos avanzados seis meses de embarazo.

La ex Miss Perú está más que feliz con su segundo bebé en camino y así lo ha demostrado en redes sociales. Sin embargo, esta vez quiso compartir unas instantáneas en las que muestra su “pancita al aire”, a sus seis meses de embarazo.

“Hoy me tocó hacer el contenido de mis redes de belleza y aprovechamos en hacer unas cuántas fotos con mi pancita. 6 meses con mucho flow jaja vivo llena de achaques todos los días y algo siempre me duele pero soy feliz de saber que mi bebé está tan sanito”, inició diciendo.

Asimismo, Laura reveló algunas de sus dudas internas como el hecho de que su pancita sea tan pequeña y su hijo quepa allí sin ningún problema. También expresó su emoción de poder compartir unas imágenes en las que su pancita sale en todo su esplendor.

“Yo creo que habré visto las ecografías de ayer unas 50 veces y no me la creo. Más aún porque mi panza no es tan grande y no entiendo cómo entra ahí jaja siento que está muy incómodo. Miren mi ombligo. Parece que tuviera una canica ahí jaja. Pero bueno, es la primera vez que me tomo fotos así con mi barriga al aire y quería compartirlas jiji la última foto soy totalmente yo diciendo alguna sonsera seguro”, finalizó.

Además: Hombres se van a despedida de soltero y terminan rescatando a ocho perritos