Laura Spoya y su pancita con 6 meses de embarazo: “No entiendo cómo mi bebé entra ahí”

Laura Spoya sorprendió a todos sus seguidores al revelar unas fotografías en la que muestra su pequeña pancita con unos avanzados seis meses de embarazo.

La ex Miss Perú está más que feliz con su segundo bebé en camino y así lo ha demostrado en redes sociales. Sin embargo, esta vez quiso compartir unas instantáneas en las que muestra su “pancita al aire”, a sus seis meses de embarazo.

“Hoy me tocó hacer el contenido de mis redes de belleza y aprovechamos en hacer unas cuántas fotos con mi pancita. 6 meses con mucho flow jaja vivo llena de achaques todos los días y algo siempre me duele pero soy feliz de saber que mi bebé está tan sanito”, inició diciendo.

Asimismo, Laura reveló algunas de sus dudas internas como el hecho de que su pancita sea tan pequeña y su hijo quepa allí sin ningún problema. También expresó su emoción de poder compartir unas imágenes en las que su pancita sale en todo su esplendor.

“Yo creo que habré visto las ecografías de ayer unas 50 veces y no me la creo. Más aún porque mi panza no es tan grande y no entiendo cómo entra ahí jaja siento que está muy incómodo. Miren mi ombligo. Parece que tuviera una canica ahí jaja. Pero bueno, es la primera vez que me tomo fotos así con mi barriga al aire y quería compartirlas jiji la última foto soy totalmente yo diciendo alguna sonsera seguro”, finalizó.

La ex miss Perú ha demostrado ser una mamá moderna, y en vez de ponerle música clásica a su bebé, como en la mayoría de casos, se decantó por el reggaetón.

Laura Spoya hizo un video de TikTok en el que dejaba en claro que lo suyo no es la música clásica sino el reggaetón. Laura utilizó su cuenta de Instagram para subir el video que demostraba que ella es una mamá moderna y no le gusta seguir reglas ni parámetros.

“Tienes que ponerle música clásica al bebé en el embarazo. Yo”, se lee en el video y luego de unos segundos se escucha el clásico del reggaetón, “La combi completa”, de Daddy Yankee y Nicky Jam.

“Si soy. Lo siento mamás perfectas yo le pongo puro reggaetón”, escribió Laura en la descripción del video. De hecho muchas mamás seguidoras de la ex Miss Perú se sintieron identificadas con la situación y disfrutaron del video.

