Laurita Pacheco hizo una fuerte revelación en el set de ‘El artista del año’ al recordar que en sus inicios como cantante de música andina tuvo un mal episodio con la reconocida Dina Páucar, quien le dijo en cara “tú no eres nadie”.

Ello fue antes de su participación cantando ‘Qué lindos son tus ojos’, canción que hizo saltar a la fama a la popular ‘Diosa hermosa del amor’. “Cuando yo llego a la capital es justamente la persona que cantaba esta canción (”Qué lindos son tus ojos”) quien a mí me dice que yo no era nadie y que yo nunca podía compararme con esa persona”, reveló Laurita causando sorpresa en Gisela Valcárcel.

“Yo creo que fue un mal entendido por parte de ella. Es algo que llevo en el corazón desde el principio de mi carrera y no olvido cada una de sus palabras, no olvido sus gestos, pero yo creo que nunca es tarde para poder de repente resolver cosas que se quedaron atrás”, agregó la cantante arequipeña que no tiene problemas en limar asperezas con la artista huanuqueña si es que la invitan al reality.

Al termino de su presentación, donde recibió una buena puntuación del jurado, dijo que estuvo nerviosa. “Es un tema clásico del folclor y tenía un poco de temor cantarlo, sobre todo por esas cosas del pasado pero creo que ya pasó. Di todo lo que pude y estoy contenta con los resultados”, añadió Laurita Pacheco.