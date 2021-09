Laurita Pacheco preocupada por enfermedad que no le permite tocar el arpa: “No lo dejaré”

Compartir Facebook

La cantante vernacular se presentó en ‘Mujeres al Mando’ para dar detalles de la enfermedad que le impide seguir sus sueño de tocar el arpa y cantar.

Laurita Pacheco confesó que se fue a chequear al médico por algunos dolores en la mano y le dieron una muy mala noticia. Los profesionales de la salud le indicaron que tenía artritis y artrosis.

“Hace un mes fui al doctor y me dijo que tenía artritis, artrosis, tengo de todo imagínate y lo que me dice el doctor es que no debo mover los dedos”, comentó Laurita.

Cabe recordar que ella ese instrumento musical fue el que la lanzó a la fama por lo que dejarlo no es una opción para ella. Laurita dijo que así tenga que pasar a mejor vida, no va a dejar de tocar el instrumento al que le debe su carrera artística.

“No dejaré de tocar el arpa y si tengo que quedar así, yo me moriré en mi ley hasta el final”, dijo Laurita con mucha pena por el dolor que siente cuando toca el arpa y que se agravará conforme pase el tiempo.

Afectada por la falta de agua

La cantante reveló para la popular ‘urraca’ que el corte de agua en San Juan de Lurigancho le ha afectado mucho. Y es que Laurita tiene un negocio en el rubro de alimentos y sin agua es casi imposible que pueda funcionar por lo que estuvo a punto de cerrarlo.

“Todos los días a primera hora venimos acá a traer agua para cocinar los alimentos (…) Es complicado para los negocios porque nosotros tenemos que priorizar la limpieza, los alimentos y preparación con mucho cuidado”, comentó Laurita.

“Lo que son negocios de comida como el mío, se trabaja con mucho cuidado, requiere mucho de la necesidad de agua. No hemos cerrado ni un solo día porque nos hemos esmerado mucho en buscar el agua”, finalizó la cantante.

