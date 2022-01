“Le agradecí por sus servicios», dijo Andrés Hurtado sobre Dalia Durán

Compartir Facebook

El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ reveló porque se alejó de Dalia Durán tras haberle dado una oportunidad laboral cuando fue maltratada física y psicológicamente por John Kelvin.

Como se recuerda Dalia Durán pidió la liberación de quien en un primer momento señaló como su agresor, lo que habría causado la molestia de diversos personajes que la ayudaron cuando más lo necesitó siendo uno de ellos Andrés Hurtado.

“Con Magaly Medina en su programa cubrimos seis meses de contrato y acabó en diciembre y lo hicimos con mucho cariño con mucho respeto, con mucha dedicación y acabó su contrato… Le agradecí por sus servicios”, declaró Andrés ara un medio local.

De inmediato el conductor confirmó que Dalia ya no sería mas parte del programa este 2022 pues ya cumplió el tiempo que le había ofrecido.

«Cada año renovamos, además Raúl y Álvaro me dijeron que estaban fastidiados porque hacía demasiadas menciones, mentira, mentira… Sabe Dalia que la hemos tratado muy bien”, concluyó.

«No se cuánto más pueda aguantar», dice Dalia Durán en Año Nuevo

La ex pareja de John Kelvin ofreció un mensaje por Año Nuevo y recordó todo lo que dejó en el 2021 el cual la marcó de por vida.

El último día del año la cubana usó sus redes para reconocer todos sus aciertos y desaciertos por lo que no dudó en explayarse en un mensaje el cual fue aplaudido y criticado por algunos usuarios.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, se lee en la última publicación de la presentadora cubana.

Y como era de esperarse Dalia también mencionó lo que le tocó vivir con John Kelvin a quien denunció por agresión física, psicológica y sexual, denuncias que lo llevaron a pasar sus días en el penal de Lurigancho desde hace ya poco más de 6 meses.

“A veces no sé cuánto más pueda aguantar, pero miro a mi alrededor y están ahí, con esa mirada llena de amor y abrazos que no se detienen, mis hijos, y digo no puedo ser egoísta porque los amo tanto como para dejarme vencer, solo Dios dirá”, concluyó.