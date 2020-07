Compartir Facebook

En México, una persona encontró a un anciano pidiendo un pedazo de pan para acompañar su comida, la sorpresa fue de que al ver su comida era arroz revuelvo con comida de perro.

El hombre puso la denuncia a través de Facebook, ya que es una falta de respeto, más con una persona que pide ayuda y no tiene las posibilidades de comprar alimentos.

Luego de esto, se hizo viral e inmediatamente varias personas quisieron ayudar a esta persona con comida y ropa.

Varias personas que lo reconocieron se acercaron a él y le empezaron a ayudar con algo de dinero y alimentos, para que pueda subsistir en esta semana.

Un usuario de Facebook identificado como Fabián González, fue en búsqueda del hombre para apoyarlo. González escribió que el hombre se llama José Adán y en un video agregó:

“Banda si van a obrar, obren bien, no lo hagan de mala fe con la gente que no tiene, si va a hacer algo, háganlo de corazón. Yo pasé por este señor y no tengo los miles, pero es de corazón, porque nunca sabes cuándo no vas a tener nada”.

Posted by Fabian Gonzalez Alcocer on Tuesday, July 21, 2020

Pero Fabian no solo llevó a Adán a cenar, también lo invitó a su casa para que se diera un baño y le regaló una playera de Las Chivas del Guadalajara.

Así quedo mi querido amigo don José después de un baño y aparte dice que si le va alas chivas pues sobres siempre de… Posted by Fabian Gonzalez Alcocer on Tuesday, July 21, 2020

Al otro día el hombre continuó con su acción altruista y llevó a Adán a que le cortaran el cabello.

Y así es como quedó de guapetón después de un buen corte gracias hermano Yojan Hernandez bien rifado y gracias por aportar algo don José bien contento Posted by Fabian Gonzalez Alcocer on Wednesday, July 22, 2020

