«Le dieron la suerte»: Hinchas de Universitario aplauden show de Armonía 10 en el Torneo Clausura

Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del Perú. En el último domingo, el grupo interpretó sus mejores éxitos tras ser invitados por Universitario de Deportes en el show de medio tiempo del Torneo Clausura e hinchas cremas afirman que llevaron suerte al equipo.

Te puede interesar leer: «Mi gran amor»: Tony Rosado le dedica un bello mensaje a su esposa por su cumpleaños

¡Armonía 10 hizo vibrar el estadio!

El equipo de Universitario de Deportes se encuentra realizando shows de grandes artistas de lujo en el medio tiempo de sus partidos. El último domingo 29 de octubre, se llevó a cabo el partido del equipo crema frente a Sport Huancayo, donde Universitario se coronó ganador del Torneo Clausura de la Liga 1.

En este evento, Armonía 10 fue la agrupación invitada para deleitar a todos los hinchas del equipo crema. El grupo de cumbia cantó sus mejores éxitos e hizo cantar a todo el público presente e incluso muchos usuarios comentaron la sed que causaron sus canciones.

La agrupación de cumbia interpretó canciones como ‘Me emborracho por tu amor’ y ‘Dios mío has que me enamore’, donde más de 70 mil hinchas cremas corearon estos temas en el Estadio Monumental de Ate.

Te puede interesar leer: ¿Sugar o colágeno? Las chicas de Corazón Serrano lo cuentan todo en El Súper Show

Agradece a Univesitario de Deportes

El grupo de cumbia estuvo presente antes y después de su presentación de medio tiempo. Armonía 10 publicó unas imágenes de su presentación y un agradecimiento al equipo crema por su invitación, deseándole los mejores deseos.

«Y Dale U!!!! Armoniosos, queremos agradecer a Universitario por permitirnos ser partícipes de este día tan importante para ellos! Les deseamos muchos éxitos desde la familia de Armonía 10», escribió la agrupación en sus redes sociales.

¿Armonía 10 llevó la suerte?

Desde que el grupo de cumbia, Armonía 10, publicó las fotografías del evento y su participación en el partido de Universitario frente a Sport Huancayo, varios usuarios comentaron la suerte que llevaron al equipo crema.

«Le dieron la suerte, ¡Y dale U!», «Muy bien, los grandes con los grandes, Y dale U», «Buen espectáculo dieron ayer, soy hincha de la U y de Armonía 10», «La mejor orquesta del Perú junto al mejor club del Perú!!!!», «Los mejores con U, serio les dieron su toque de suerte», fueron algunos de los comentarios de hinchas de Universitario de Deportes.