¡Le dijo de todo! Pantera Zegarra arremete contra Maicelo tras denuncia de Samantha Batallanos

¡Golpe para “Batedía”! Jonathan Maicelo está en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por agresión física y psicológica a Samantha Batallanos. Las críticas y comentarios en contra no se hicieron esperar y esta vez, su eterno rival, la “Pantera” Zegarra habló al respecto. El boxeador no fue ajeno al tema y también enfiló sus baterías contra el cuestionado personaje.

Pantera Zegarra contra Jonathan Maicelo

En una reciente edición del programa “Todo se filtra” de Samu Suárez, Pantera Zegarra fue invitado junto a dos personajes de la farándula. El boxeador no pudo ser ajeno al tema del momento y lanzó duras críticas en contra de Jonathan Maicelo.

“Todos somos conscientes, los hombres somos conscientes que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. A la mujer se le ha traído al mundo para respetarla, acariciarla, engreírla. No debe haber agresión ni de mujer a hombre ni de hombre a mujer”, empezó diciendo la Pantera Zegarra.

“No estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando de un boxeador profesional”, agregó Pantera Zegarra. Además, recalcó que al tratarse de un deportista de talla internacional, debería tener más cuidado con su imagen y lanzó un dato importante.

“Las manos del boxeador están catalogadas como armas”, manifestó Pantera Zegarra, quien también catalogó como “imposible” que Samantha Batallanos haya golpeado a Jonathan Maicelo.

“Que él salga a denunciar que ella lo pateó, que le pegó o le jaló el pelo, eso es imposible. Él es un boxeador”, finalizó Pantera Zegarra.

¿Cuál fue la denuncia?

Todo habría empezado, ya que Samantha Batallanos, no accedió a ayudar a Jonathan Maicelo con unas fotos para su negocio. Como por arte de magia, la modelo alcanzó a grabar el momento y se puede ver al boxeador iracundo e insultando a la ex Miss Grand.

“Te pedí un favor y no me hiciste caso. Te escribí varias veces. Me llega al pin** (su sesión de fotos). Vamos igual ya te dije, yo me pongo a un costado”. Samantha le pidió que la deje ir solo, pero esto enfureció al boxeador. “Me llega al pin**, tú la cag**. Tuve que llamarte, ¿para que te tengo que llamar si te estoy escribiendo?”, agregó furioso Maicelo.

Según el reporte de “Magaly Tv, La Firme”, aproximadamente a las 5:40 de la mañana del 8 de diciembre, Samantha Batallanos se acercó a la comisaría de San Isidro, donde decidió poner la denuncia contra Jonathan Maicelo. La modelo no escatimó en detalles y decidió contarlo todo.

“Agarra el taxi (Jonathan Maicelo), la puerta del taxi, viene agresivamente , porque él ya estaba bien furioso. Me comienza a lastimar el brazo, me mete a empujones al carro y se mete él también y yo me quedo así (sorprendida)”, relató en un primer momento.

Asimismo, señaló que Jonathan Maicelo la empezó a insultar, pero ahí no quedó todo. “Me agarra los pelos y comienza a forcejear, a jalarme los pelos horrible. Me hizo una herida y el taxista como si nada estuviese pasando”, detalló Samantha Batallanos.