¡Le dijo de todo! Renato Rossini defiende a su hijo tras críticas de Magaly Medina (VIDEO)

¡Guerra declarada! Hace unos días, un ampay entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. desataba todo tipo de comentarios en redes sociales. Como de costumbre, una de las más críticas fue Magaly Medina, quien arremetió contra la actriz de “Ven Baila Quinceañera”. La “Urraca” señaló que la exparticipante de “El gran chef famosos” había cambiado a Francesco Balbi por alguien que no tenía “ni oficio ni beneficio”, en clara referencia a “Renatito”. Tras las críticas, Renato Rossini papá salió a defender a su primogénito y le dijo de todo a la conductora de espectáculos.

¿Qué había dicho Magaly Medina?

El lunes 4 de diciembre, la semana de “Chollywood” arrancaba con fuerza. Las cámaras de “Magaly Tv La Firme” captaron a Renato Rossini Jr. junto a Ale Fuller dándose apasionados besos en el departamento de la actriz, lo cual desató diversos comentarios.

Muchos señalaban que ambos hacen una bonita pareja e incluso bromearon con el aspecto que podrían tener sus hijos. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, Magaly Medina enfiló sus baterías contra el “Fenomenal”. La conductora señaló que Renato Rossini Jr. es un “desconocido” y le restó mérito en todo momento.

“Este chico no sé qué hace, yo lo veo creo haciendo TikToks, no sé si es un tiktokero junto a su papá, no sé si tiene una carrera. Es menor que ella, además, tiene 24 años, ¿no? Yo creo que fue una noche de copas, una noche loca”, expresó la periodista de espectáculos.

“Se alucinan tan guapos que no hacen trends ni bailan, sino se lucen nomás. Si ese es el único valor del chico, lucir sus músculos y cara, estamos fregados. ¿Qué otro talento tiene? Está haciendo casting público para que lo contraten como guerrerito”, agregó en referencia a Rossini papá e hijo.

Renato Rossini contra la “Urraca”

Las duras palabras de Magaly Medina contra su hijo, ocasionaron que Renato Rossini papá se pronunciara. El ex “affaire” de Shirley Cherres no dudó en compartir en sus redes sociales un extracto de la entrevista que tuvo Renato Rossini Jr. con el “Flaco” Granda.

En la conversación, el influencer resaltaba que no solo es una “cara bonita” en la televisión, ya que aseguró haber estudiado administración de empresas. Incluso, cuenta con experiencia en el rubro, ya que trabajó en el rubro corporativo siendo egresado de la UPC.

“Gracias a Dios, he tenido colegas súper chéveres. Antes trabajaba en la oficina y nos sentábamos a ver márgenes y precios. Ahora tengo un equipo bien bacán (para su trabajo en redes sociales), nos está yendo súper bien. TodoS los conceptos de KPI’s, métricas, presupuestos, me han ayudado un montón”, señaló.

Esto fue compartido con orgullo por Renato Rossini papá, quien publicó el video en sus historias con un mensaje para la “Urraca”. “Videito para Magaly Medina (…) por eso hay que investigar antes de desmerecer”, sentenció Renato Rossini papá.