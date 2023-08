¡Le dijo no! Histórico jugador de Sporting Cristal rechazó oferta de “El gran chef famosos”

¡Ahí nomás! “El gran chef famosos” inicia hoy su tercera temporada con 12 nuevos participantes que prometen dar que hablar. A lo largo de su corta historia en la televisión nacional han aparecido diversos integrantes, pero un exjugador de Sporting Cristal confesó recientemente haber rechazado la oferta para pertenecer al programa de Latina. ¿De qué histórico se trata?

Histórico de Sporting Cristal rechaza “El gran chef famosos”

La mixtura de participantes es una de las principales características de las temporadas de “El gran chef famosos”. Desde modelos, actores, cantantes y ahora, tiktokers, han pasado por la cocina del reality. Sin embargo, un detalle desconocido salió a la luz. Un histórico exjugador de Sporting Cristal rechazó la oferta para pertenecer a “El gran chef famosos”.

El futbolista en mención es Erick Delgado, quien recientemente, en el canal de YouTube de “Erick y Gonzalo” reveló que la producción de “El gran chef famosos” se contactó con él. Lamentablemente, debido a la premura de las negociaciones, optó por rechazar la oferta del programa de cocina.

«Me llamaron y me dijeron, pero tenía que empezar ahí, nomás. O sea, me llamaron un miércoles y tenían que empezar a grabar. Yo no podía, porque tenía que viajar», comentó el ex Sporting Cristal.

Pese a su negativa, reconoció que le hubiese parecido interesante y entretenida la idea de pertenecer al reality, pero un detalle llamó su atención. Erick Delgado se enteró del tiempo de grabación de cada programa y su opinión cambió de manera radical.

«Ay no, no llego. No la hacía, muy difícil ah», comentó el exarquero de Sporting Cristal.

Inicia tercera temporada

Desde las 8 de la noche, “El gran chef famosos” dará inicio a su tercera temporada. Doce nuevos participantes se batirán a duelo en la cocina del reality de cocina y prometen dejar su mejor sazón para llevarse la “olla dorada”.

Milene Vásquez, Mayra Goñi, Armando Machuca, ‘Rocky’ Belmonte, Fátima Aguilar, Santi Lesmes, La ‘Herbolaria del Pueblo’, Mariella Zannetti, El ‘loco’ Wagner, Josi Martínez, Leslie Stewart y Sirena Ortiz son los 12 participantes que formarán parte del reality culinario.

De estos 12 famosos, saldrá el sucesor o la sucesora de Natalia Salas, quien se coronó como “La gran chef famosos” de la segunda temporada. En la gran final, venció a Ale Fuller y no pudo ocultar su emoción, considerando al programa como “un renacer y una segunda oportunidad de vida”.