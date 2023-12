¿Le dijo “Pantene”? Leslie Shaw hace insólito comentario íntimo sobre Mario Hart: “Pobrecita Korina”

¡No le digas! Leslie Shaw, una vez más, da que hablar a raíz de unas explosivas declaraciones. Hace unos días, en “Te Jalo”, Mario Hart comentó que él fue el “descubridor” de Leslie Shaw e incluso señaló que le “daba pena” en su momento, ya que no tenía contrato. Esto llegó a los oídos de la rubia cantante, quien no dudó en responder con contundencia. Fiel a su estilo, la intérprete de “La Faldita” reveló, indirectamente, un detalle íntimo de Mario Hart y le mandó un mensaje a Korina Rivadeneira.

¿Qué había dicho el “Chato”?

A pesar de haber tenido un romance en el pasado, Leslie Shaw ha criticado a Mario Hart en diversas ocasiones. Por su parte, el ‘chato’ Hart ha intentado mantenerse al margen, sin embargo, no pudo evitar responderle a su expareja. En esta ocasión, fuera de criticar el trabajo de la popular ‘rubia’, él brindó detalles de cómo Leslie Shaw habría iniciado su carrera en la música del género urbano.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez, el también piloto de autos contó que Leslie Shaw habría dejado el rock gracias a él. Recordemos que la ahora cantante urbana inició su carrera musical con el género del rock.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía», sostuvo.

Leslie Shaw hace comentario íntimo sobre Mario Hart

Estos comentarios de Mario Hart llegaron a oídos de Leslie Shaw, quien se sorprendió por lo dicho por el popular “Chato”. Fiel a su estilo, la rubia sacó a relucir su “lengua afilada” y le mandó un contundente mensaje al conductor de “Mande quien mande”.

“¿Y por qué no se descubre a sí mismo, ah? Yo creo que uno para descubrir a alguien tú tienes que estar arriba, ¿no? Para jamonearte, pero si tú no eres nadie, qué le digo, ¿Ferrando?”, señaló Leslie Shaw.

El reportero de “Magaly Tv, La Firme” fue más allá y le dijo a Leslie Shaw que Mario Hart había asegurado que, en su momento, la rubia le “daba pena”. La cantante no pudo evitar lanzar un comentario sarcástico al respecto y dejó entrever que no la pasó muy bien con el piloto de autos en la intimidad.

“Pena da él por cosas que no puedo decir en televisión”, dijo Leslie Shaw entre risas. “Pobrecita, Korina Rivadeneira”, acotó Leslie Shaw. Cabe resaltar que hace unos años, Mario Hart fue “vacilado” por lo mismo tras un pequeño incidente en la pista de “El gran show”.