«Le fastidia», Rafael Fernández afirma que a su saliente no le gusta su pasado

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rafael Fernández rompió su silencio acerca de la nueva relación que tiene con una joven aeromoza e indicó que no le gusta para nada el pasado farandulero que ha tenido.

A través de un programa de televisión el popular ‘rey de los huevos’ confirmó que está saliendo con una mujer que no pertenece al medio del espectáculo por lo que se ha visto incómoda por el pasado que tuvo con Karla Tarazona al haberse casado.

Sin embargo, a pesar de este detalle que no le gusta a su actual saliente Rafael Fernández se está esforzando por construir una relación sana y estable con la mujer e indicó que se alejará por un tiempo de la pantalla chica.

“No voy a decir nada más porque me van a matar, no te puedo decir nada… Yo lo primero que voy a hacer, ¿qué es lo que tengo? tengo hijos, jamás voy a ocultar eso. Mi pasado farandulero creo que es lo que más le fastidia, no le ha gustado”, sentenció.

Además indicó que su divorcio con Karla tarazona ya finalizó y que ahora está dispuesto a volver a enamorarse y entregarle todo su corazón a esta mujer de la que aún no sabemos su identidad.

“Ella es mi saliente pues, es la aeromoza, sí.. Salió mi papel (fivorcio) el 2 y ya comenzamos a salir después en enero. Es una súper persona, su familia es súper buena también”, afirmó Fernández.