Le gritan «Me das asco» a Laura Bozzo en su propio programa en vivo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El improperio fue soltado por Alfredo Adame, luego de un confrontamiento en vivo. El actor fue echado del set del programa

El canal mexicano Unicable fue testigo de un bravo confrontamiento entre la ‘señorita’ Laura y el actor Alfredo Adame. Todo sucedió en medio del programa en vivo de Laura Bozzo, de nombre ‘Laura sin censura’, el mismo que terminó con Adame echado del set por ‘faltoso’.

Inició como una conversación bastante tranquila, pero en el momento menos esperado, los argumentos y el tono de voz se fueron tornando cada vez más duros, tanto fue así que la abogada optó por preguntarle los motivos por los que el actor solía atacarla.

“Las palabras son como las balas, una vez que salen del cañón no tienen regreso”, manifestó Alfredo quien le devolvió ‘una chiquita’, luego de que recordara cómo es que la peruana había criticado su incursión en la política mexicana.

Mira también: Fabrican bicicletas de Bambú como transporte alternativo en Cajamarca

“Yo voy a pedir que te corran del país y que por lo mismo vayas unos años a Santa Martha Acatitla (…) Para mí, eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena”, le gritó Adame en medio del programa.

Sin quedarse callada, la conductora respondió tajantemente ante lo que estaban diciéndole en vivo: «Si yo opino que un artista no debe meterse en política y que me dan asco que se beneficien del pueblo… el político debe ser una persona preparada”.

Laura optó por recordarle sus conflictos y acusaciones de agresión por parte de diversas mujeres, lo que hizo que el artista estallara. “A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí ¿qué te parece?”. En ese momento, fue echado del programa.

Mira también: Cristian Zuárez arremete contra programa de la ‘Urraca’: «Magaly es una porquería»