“Le gustaron mis labios carnosos y chapamos”: Zumba asegura que su romance con Rosangela Espinoza fue real

¡100% real, no fake! Hace 10 años, Rosangela Espinoza hacía su debut en el mundo del espectáculo nacional entrando a Combate. De inmediato, la joven combatiente se “enamoró” de Zumba, sin embargo, años más adelante, reveló que todo se trató de una estrategia de la producción para generar rating. Ante esto, Alejandro Benites Porras volvió a referirse al tema y señaló que el amorío que tuvieron fue real.

Zumba y Rosangela: un amor verdadero

Zumba y Rosangela Espinoza protagonizaron, hace 10 años, uno de los romances más recordados en Combate. La “Chica Selfie” confesó sentirse atraída desde el primer día por el entonces competidor del equipo rojo, lo cual generó que se respire amor en el set.

Sin embargo, años más tarde, Rosangela Espinoza aseguró que el romance fue “armani”, lo cual fue desmentido tajantemente por Zumba.

“Esto quiero aclararlo, pero he aclarado 90 mil veces. Cuando yo estaba en el programa ella ingresó y dijo que yo le gustaba y fue sorpresa. Que me parece un chico guapo, inteligente, musculoso, emprendedor y todo eso. Bacán, le gustará mis labios carnosos, chapamos, la invité a cenar. Yo me atreví”, dijo Zumba sobre Rosangela Espinoza.

Además, señaló que se sintió estafado por la “Chica Selfie”, ya que, asegura, se colgó de la fama que tenía en ese entonces en Combate para hacerse conocida. Fiel a su estilo, no dudó en pedirle “regalías” a Rosangela Espinoza ahora que es una de las influencers más conocidas del país.

“Es que yo me la creí. Fui víctima y me atrapó y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había operado nada y estaba tal cual. (Me utilizó) se colgó. Yo justo ayer la vi en Esto es guerra y le dije ya, ¿cuánto?, dame el 20%”, agregó Zumba.

No todo es armani

Mucho se ha criticado a los realities de competencia (Bienvenida la Tarde, EEG y Combate) por la veracidad de sus romances. Para diversos usuarios en redes y televidentes, los programas de competencia “arman” los romances para generar mayor rating.

Esto fue desmentido por Zumba, quien señaló que los romances son reales y puso como ejemplos algunos casos emblemáticos de la historia de EEG y Combate.

“Sí hay romances, hicieron su vida como Yiddá y Julián, Sheyla con Pavón, tuvieron hijos, pero sí ha habido que son reales. Yo dije hasta ahí nomás”, finalizó.