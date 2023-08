¡Le ha pasado! Mackeily Luján de Papillón revela que se identifica con la letra de «Culpable»

Papillón es una de las agrupaciones más importantes del Perú. Sus canciones se han convertido en un éxito y sus vocalistas son muy queridos por el público. El grupo se presentó en ‘Ke Rica Mañana’ de Leysi Suárez y Marco Antonio Ibarra, y Mackeily Luján reveló un detalle que sorprendió al público.

Mackeily se identifica con la canción ‘Culpable’

El grupo de cumbias, Papillón, llegó a Radio Karibeña en el programa de ‘Ke Rica Mañana’ de Leysi Suárez para presentar sus próximos conciertos y conocer un poco más de los papilloneros.

Mientras presentaban a los artistas, Leysi resaltó la gran interpretación de Mackeily Luján en su tema ‘Culpable’. En eso, la vocalista comenta que se siente identificada con la canción.

«‘Culpable’ es una canción que, no sé si la hicieron exactamente para mí, pero la letra significa mucho. Si me he sentido culpable, pero ahora estoy feliz, súper feliz», comenta la ‘Muñequita de Porcelana’.

Entonces, Mackeily explica sobre la historia de la canción: «La letra dice mucho la verdad, es como haber vivido una relación tóxica y cansas a esa persona con tu toxicidad. Cuando te das cuenta esa persona ya no quiere nada contigo. Es lo que dice en realidad la letra«.

Agrega que la canción fue hecha para todo el púbico que sigue a Papillón: «La canción fue hecha para todo nuestro público papillonero que siempre nos sigue en realidad».

Finalmente, agradece el apoyo de todos sus fans y por bellos comentarios que siempre le dejan: «Yo muy feliz porque tuve muchos mensajitos, comentarios muy lindos de este tema ‘Culpable’ y muchas personas en realidad me han felicitado. Es un orgullo para mí y para todos, porque en realidad nos ayuda a todos como grupo«.

Sus próximas presentaciones de Papillón

Papillón se prepara para celebrar el 483° Aniversario de Arequipa y estarán el próximo lunes 14 de agosto. Estarán acompañados por Corazón Serrano, Armonía 10, El Encanto de Corazón y Los Puntos del Amor.

El sábado 12 de agosto estarán en el ‘Bosque’ de Villa El Salvador junto a Víctor Manuel del Perú y Los 5 de Oro. El domingo 13 de agosto estarán en Coliseo Municipal de Chala en Arequipa junto a Los 5 de Oro.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de Papillón junto a sus grandes vocalistas Eddy Martín, Mackeily Luján, Nicole Flores, Ethel Aliaga, Caroline Tello, Sandra Katiuska y la animación de Jhomar Reyes.