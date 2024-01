¿Le incomoda? Jorge Fossati habla fuerte y claro sobre comparaciones con Ricardo Gareca

¡A lucharla, “Prosor”! Jorge Fossati es el nuevo entrenador de la selección peruana y tendrá la dura misión de levantar anímicamente al equipo blanquirrojo. Últimos con dos puntos y un solo gol, el presente de Perú en las Eliminatorias es más que complicado, por lo cual, tras la salida de Reynoso como DT peruano, muchos pedían el retorno de Ricardo Gareca. Sin embargo, esto no se dio y hoy por hoy, el estratega uruguayo de 70 años es la nueva “cabeza”. Sobre las inminentes comparaciones, el popular “Geppeto” habló fuerte y claro y sorprendió con su respuesta.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Ricardo Gareca?

Durante su etapa como entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca tuvo un paso envidiable. Logró clasificar a Perú a un mundial luego de 36 años, fue finalista de la Copa América y también participó del repechaje de Qatar 2022.

Estos recuerdos siempre estarán presentes en la hinchada de la selección peruana y Jorge Fossati lo sabe muy bien. Muy al contrario de lo que se podía pensar, el entrenador uruguayo afirmó no tener problemas con las comparaciones y señaló que, llegado su momento, él mismo felicitaría al “Tigre” por todo lo logrado.

“No lo sé, yo por lo menos no lo tengo como un problema. Al contrario, todas las veces que pueda elogiar a Ricardo (lo haré). Tampoco es que seamos amigos, no sé su número de teléfono y él, creo, que tampoco tiene el mío. Cuando puedo elogiar a un colega, lo hago con muchísimo gusto. No me preocupa lo que haya sido”, señaló Jorge Fossati.

Jorge Fossati: "No veo como un problema eso de la "sombra" de Gareca por lo que logró en la selección, no me preocupa eso. Cuando agarré la U, el último DT campeón fue Comizzo en 2013, ¿Me tenía que quedar con la "sombra" de Comizzo? No, es un momento diferente, hay que pelearla" pic.twitter.com/CeJPDymCsb — Charla Táctica Perú (@charlatacticape) January 17, 2024

Asimismo, para que su postura quede clara, Jorge Fossati sorprendió al hacer una comparación un poco “fuera de la realidad”. El uruguayo dejó en claro que no tiene problemas con ello e incluso comparó a Ángel Comizzo lo hecho por Ricardo Gareca cerca al mundial.

“Por ejemplo, cuando agarré Universitario, si mal no recuerdo y lo digo para realzar lo que hizo en 2013, Comizzo era el técnico de Universitario. ¿Y qué, nos vamos a quedar con el 2013, con el ‘fantasma’ o la ‘sombra’ de Comizzo? No, cada etapa es un momento y hay que pelearla”, declaró en conversación con Liga 1 Max.

¿Quiere enfrentarlo?

La selección peruana debutará en la Copa América 2024 ante Chile. Posterior a ello jugará contra un rival de Concafac y cerrará la fase de grupos ante la temible Argentina. Actualmente, la bicolor se encuentra en una crisis futbolística, la cual promete ser recuperada ahora de la mano de Jorge Fossati.

El uruguayo retornó a su país natal para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos y no dudó en darse unos minutos para mandar un mensaje al hincha peruano. Fossati desde ya se quiere meter al fanático nacional al bolsillo y promete ir con todo.

“El cariño del hincha peruano es impagable. Con la ayuda de todos vamos a conseguir los objetivos, estoy convencido”, apuntó el “Profe”. Asimismo, desde hace varios días se viene especulando la posibilidad de la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena.

Incluso, diversos medios “mapochos” aseguran que Milton Gareca, hijo del “Flaco”, ya llegó a un acuerdo económico con la ANFP. Ante esto, Jorge Fossati lanzó un fuerte comentario y aseguró que él no compite con nadie. “Yo no juego contra nadie en mano a mano, el día que toque contra Chile, será Perú – Chile, no vs. Gareca”, expresó Fossati.