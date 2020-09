Compartir Facebook

El modelo Patricio Parodi realizó una transmisión en vivo en Facebook y fue víctima de crueles bromas, pues muchos usuarios lo vacilaron con la polémica relación de su ex pareja Sheyla Rojas y el futbolista Luis Advíncula.

“Todos sus comentarios me dan risa. Son bien malcriados. No puedo leer todos. Hay otros que me encantaría leerlo, pero tampoco se puede”, indicó el ‘Pato’ al ver los comentarios que le hacían los cibernautas con respecto a la ‘Leona loca’.

Asimismo, un usuario le recordó la popular frase de la conductora de ‘Estas en todas’. “Que (Luis Advíncula) se manifieste primero, pasaje, plata, paseos, shopping (compras) y atracó hasta que me deje coja sino next”, se lee en la conversación de la rubia con su ex mejor amigo.

“Papi, saludos a tu hermano de…. Advíncula, te quiere dar una silla de ruedas”, le dice un cibernauta a Patricio, quien reaccionó sorprendió y respondió entre risas: “Que malcriado, cómo va a ser eso. Te fuiste avance, loco”.

NO CREE QUE EX CAMBIE

Asimismo, otro de sus seguidores le dice que espera que Sheyla deje de “sangrar”, a lo que el integrante de ‘Esto es guerra’ comenta: “Esperemos nomas, ya saben que el que espera mucho ahí nomás se queda”.

CONOCE A LA ‘FOQUITA’

En otro momento, Parodi contó que es amigo del jugador Jefferson Farfán y que ha hablado en reiteradas oportunidades con él.

“Conozco a Farfán, es el único que conozco a más que la mayoría. Es con quien me he hablado más veces”, indicó.

CREAN CANCIÓN A ‘LEONA LOCA’

El conocido DJ Peligro se encuentra pendiente de los escándalos de la farándula local y no desaprovecho la oportunidad para lanzar su tema ‘Que me deje coja sino next’, hit que lleva como título la popular frase de la rubia.

“Yo quiero un pelotero que tenga dinero, que me lleve de shopping por el mundo entero, viajes, joyas, lujos… ¡pero que me deje coja si no next!”, se escucha en parte de la letra de la canción.

