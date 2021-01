Le puso a su bebé el nombre de su ex y padre se negó a firmar acta de nacimiento

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un hombre se negó a firmar el certificado de nacimiento de su hijo recién nacido, después de que su novia eligiera nombrar al pequeño como su ex.

La historia fue dada a conocer por el usuario ‘Relationship Advice’ en Reddit, página que presenta historias anónimas.

También puedes ver: Acusados de violación grupal en Surco podrían salir libres

En la publicación, el hombre explicaba que había estado saliendo con su novia durante cuatro años, y la noticiera del bebé había sido un poco impactante, ya que su pareja le había dicho que estaba tomando la píldora.

“Mi novia salió con un chico durante unos ocho años y él fue su primer novio, la historia es que se separaron y él la terminó, pero ella todavía estaba enamorada de él. Nos conocimos unos meses después y éramos amigos antes de empezar a salir. Me dio la impresión de que ella nunca lo había superado realmente al principio de la relación, pero parecía que ella siguió adelante después de los años y él se mudó de regreso a nuestro ciudad”, explicó el hombre.

También te puede interesar: Delincuentes entran a robar y se van porque la víctima estaba contagiada

Después de que el bebé naciera, la joven inmediatamente pensó en el nombre, incialmente era otro al que el hombre había dicho que sí, sin embargo, al momento de firmar el acta de nacimiento, el nombre fue cambiado de último momento por la mujer.

“El bebé no se llama con el nombre que acordamos, sino con el mismo nombre que su ex. No solo el mismo nombre, sino también el mismo segundo nombre y luego nuestros apellidos. Ella me ha estado engañando durante unos días, así que al final le dije, con calma, que no firmaría el certificado de nacimiento hasta que cambiemos el nombre por el que acordamos. Esto causó un poco de confusión y ahora se niega a hablar conmigo hasta que firme el certificado y acepte el nombre”, escribió.

MIRA TAMBIÉN: Pareja de médicos aplaza su boda para seguir sirviendo y ahora él está intubado