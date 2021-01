¿Le quitaron su caramelo? Monique Pardo revela que quiso quitarse la vida

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular Monique Pardo sorprendió al contar que bajó casi 12 kilos debido a una enfermedad cardíaca. La ‘pelirroja’ viene recuperándose de este mal.

“Me costó salir, son un montón de cosas. Todo el mundo cree que me he hecho la manga. Al adelgazar, uno de verdad que bota la grasa, bota los triglicéridos. No comía, estoy viva de milagro”, manifestó.

También puedes ver: Anciana confunde a integrantes de RBD con santos y les reza

En el informe, se observó a Monique irreconocible. La cantante denotaba evidente dolor, aunque afirma que viene recuperándose.

Asimismo, la ‘pelirroja’ se sinceró y reveló que quiso matarse debido a la fuerte depresión. “Tengo que confesar que se me pasó por la cabeza, yo quise acabar con mi vida, felizmente no tenía una pistola en ese momento. Me dio una depresión no poder abrazar a mi familia habiendo esperado tanto”, contó.

También te puede interesar: Jorge Benavides presentó a todo su elenco del “Wasap de JB” en ATV

MIRA TAMBIÉN: Korina le hace tremendo pedido a Mario: “¡Quiero el segundo bebé ya!”