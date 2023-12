¿Le rompieron el corazón? Bryan Arámbulo sufre al escuchar este tema famoso de Corazón Serrano [VIDEO]

El cantante Bryan Arámbulo es un joven artista que se volvió popular en la cumbia peruana por distintos temas. Hace un tiempo, el artista estuvo en un concierto de Corazón Serrano donde se puso muy sentimental con un tema.

Bryan Arámbulo canta tema

En la cumbia peruana, Bryan Arambulo ha logrado gran popularidad por su talento en el canto. El joven artista se hizo conocido por pertenecer a exitosas agrupaciones como Orquesta La Tribu de Dilbert Aguilar y Los Claveles de la Cumbia.

Hace poco, el cantante peruano asistió a un concierto de Corazón Serrano donde se ha proclamado fanático de su música. Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del Perú.

En este concierto, el ex vocalista Edu Baluarte se encontraba cantando el tema ‘Promesas de Amor’. Bryan Arámbulo al escuchar esta canción se puso muy sentimental y se puso a cantarla.

«Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están?, ¿Dónde están las promesas de amor?», cantó el cantante de cumbia.

Reacción de usuarios

Este video, Bryan Arámbulo lo compartió en sus redes sociales donde muchos usuarios quedaron consternados por el sufrimiento del cantante. Varios comentaron que estaría sufriendo por un amor.

«Bryan por favor no caigas en el alcohol ppor alguien que no vale la pena, tú eres tan lindo y muy humilde», «Bryan por favor eres exitoso en tu música no caigas en el alcohol», «Cuando me dejen no diré nada pero habrá señales», fueron algunos de los comentarios.

Más de Corazón Serrano

En más de 30 años de trayectoria musical, Corazón Serrano se ha posicionado entre los primeros lugares en los últimos años. En todos estos años han contado con muchos exitosos temas, entre los más importantes están: ‘Mix Morena de Oro’, ‘Olvídame’, ‘Hasta La Raíz’, ‘Tomando Cerveza’, ‘Mix Zúmbalo’, ‘Dos Cervecitas’, ‘Tú por tu camino’, ‘Alitas Quebradas’ y ‘Mix Corazón Mentiroso’.

Corazón Serrano compartió en sus redes sociales que sus cantantes se encuentran en grabaciones. Cada cantante comentó que viene grabando diversos temas inéditos para el deleite de todos sus seguidores. Solo queda estar atento a sus redes para ver lo nuevo que traerá la agrupación de cumbia.