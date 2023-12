¡Le tiró maicito! La Tigresa del Oriente cuenta que Marcelo Tinelli la trató como una reina: «Sos una diosa»

La Tigresa del Oriente, siempre sorprendente, lo contó todo sobre su participación en el «Bailando 2017», donde Marcelo Tinelli también trabajaba y sigue trabajando. La Tigresa reveló que el conductor argentino la idolatraba, le tiraba flores a más no poder.

La Tigresa del Oriente se confiesa

En una charla exclusiva con «Hablemos de Belleza», la Tigresa del Oriente abrió su corazón y compartió cómo fue que terminó en el famoso programa argentino, y resulta que Marcelo Tinelli tenía mucho que ver en eso.

Contó que le fue muy bien. Y le dijo a la producción que ella no era bailarina. «Nunca lo fui», explicó. «En mis país hay muchas chicas jovencitas…», fueron las palabras de la Tigresa para desistir. Pero Tinelli le dijo algo que la hizo cambiar de parecer.

Marcelo Tinelli, conocido por descubrir talento, la trató como una reina y no escatimó en halagos. Según la Tigresa, Tinelli le dijo: «Vos sos una diosa, sos una reina, te quiero en mi programa y te sigo desde tú saliste en la televisión». ¡Le tiró maicito a la Tigresa!

Aunque en un principio la Tigresa no pensaba en participar como bailarina en un reality, las palabras elogiosas de Tinelli la convencieron.

Lo más curioso es que Tinelli está al tanto de lo que sucede en Perú, hasta felicitó a Andrés Hurtado en los premios Martín Fierro Latino. Parece que tiene un radar para el talento peruano.

¿Cómo empezó todo para la Tigresa en el mundo artístico?

La historia se remonta a sus días como maquilladora en América Televisión. «Por haber trabajado detrás de cámaras desde jovencita tenía vocación de hacer el arte pero no sabía si cantar, actuar, componer, me llamó la atención. Yo me descubrí que era autora y compositora de todos mis temas», recordó.

Su pasión por el arte la llevó a descubrir su talento poco a poco, y como ella misma dice: «Yo dije, ¿cómo cantar?, no quería cantar de personajes conocidos y dije, ¿cómo se hace una canción? Ahí salió ‘Nuevo amanecer’ que me llevó a distintas partes del mundo».

Esta confesión de la Tigresa nos deja con ganas de más detalles sobre su experiencia en el «Bailando 2017». ¿Habrá más anécdotas sorprendentes? Es claro que la Tigresa del Oriente ha vivido un viaje increíble, desde sus inicios como maquilladora hasta ser tratada como reina por Tinelli. ¡Qué historia la de la Tigresa!