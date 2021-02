Leao Butrón anuncia su retiro: “Pensé que Alianza me podía llamar”

Compartir Facebook

Todo tiene su final. El arquero Leao Butrón optó por anunciar su retiro del futbol profesional, después de perder la categoría con Alianza Lima en el 2020.

En una entrevista, el guardameta precisó que había tomado la decisión, tras bajar a Segunda División con camiseta “blanquiazul”, pero que tenía la esperanza que el club lo vuelva a llamar para subir a la Liga 1.

“Yo ya lo tenía decidido desde el año pasado, la única duda era por el tema del descenso. Lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron. (…) No es como hubiese querido retirarme, pero quiero que la gente me recuerde defendiendo los colores de Alianza Lima”, mencionó Leao Butrón.

Asimismo, el exarquero de Alianza Lima lamentó no haber podido entregarle más a la institución del cual es hincha, ya que se hizo los méritos para no descender con el cuadro de La Victoria.

“Queriendo tanto a la institución como la quiero, lamento no haberle podido dar más al club. No me arrepiento de nada. Estoy agradecido a Dios, ha sido una gran carrera, en la parte deportiva hicimos méritos para no descender, pero pasó todo esto”, señaló Butrón.

