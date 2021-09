Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

Compartir Facebook

El cantante dio su opinión sobre la falta de responsabilidad de Leonard León hacia sus hijos, de inmediato arremetió contra ‘Tomate’.

‘Tomate’ Barraza se pronunció sobre el problema que tiene Karla con su ex pareja por no cumplir con la pensión de sus menores hijos. Leonard arremetió contra Carlos a través de su red social.

El salsero dijo lo siguiente: “Yo sé que los artistas estamos golpeados, pero eso no viene de ahorita, viene desde hace muchos años atrás, desde antes de la pandemia él no cumplía tampoco. Estimo mucho a Leonard, lo respeto como cantante, pero como padre está haciendo cosas que no son correctas”.

Aprovechó en decirle a Karla que la irresponsabilidad de Leonard debe ser sancionada: “Es algo inaceptable, inaudito y algo que no lo comparto ni lo compartiré nunca. Debería existir más mano dura con los padres que no cumplen con sus hijos”, aseveró.

Leonard León no se quedó callado y se pronunció en su cuenta de Instagram, pidió a ‘Tomate’ que no se meta en sus asuntos: “Deja de opinar de mi vida personal, más aún si no sabes cómo son las cosas hoy en día. Tengo las pruebas necesarias, yo no hablo de la vida de nadie y así la supiera evitaría hacerlo por respeto”, decía en la descripción.

NO QUIEREN QUE LO COMPAREN CON GUILLERMO DÁVILA

El cantante Leonard León decidió perdió la calma en redes sociales luego que una usuaria lo calificara de mal padre, al punto de compararlo con el cantante Guillermo Dávila, quien después de 19 años reconoció a su hijo peruano. Todo se cuando el ‘leoncito’ felicitó al programa “La Voz Senior” por su primer gran show.

“Me saco el sombrero con este espacio de oportunidades que brinda Latina para aquellos artistas que son referentes para muchos de nosotros ASÍ SEAN PERSONAS PÚBLICAS, un abrazo al talento de siempre”, escribió Leonard.

Ante este comentario, una cibernauta criticó al exesposo de Karla Tarazona y a Guillermo Dávila tildándolos de malos padres: “Claro pues, hay malos madres como tú…y Guillermo (Dávila). ¡Qué dupla sería!”.

Pero Leonard no aguantó la crítica y arremetió contra la internauta. “Los tuyos serán pues porque no conoces la vida de las demás personas, ¿no? Tu comentario desmerece mi admiración a lo que me refiero. Pero qué se puede esperar pues, de gente chismosa, que solo ve la vida de otras personas, pero no la de ellas mismas”, respondió.

