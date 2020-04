Leonard León asado con Karla Tarazona: «Eres una miserable»

Compartir Facebook

Desde su cuarentena, Leonard León se mostró molesto e indignado con su expareja Karla Tarazona por usar un mensaje que le envió por redes a su pequeña hija por su cumpleaños para tratar de comparar la relación que lleva con los hijos que tuvo con la conductora.

“Porque le dediqué a mi hija un mensaje por su cumpleaños, ¿la señora tiene que involucrar a mis hijos y tiene que comparar?… Lo hace ver como si yo discriminara a mis hijos. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo mayor y le dediqué unas palabras. Yo no entiendo que falta de cabeza para ese tipo de tonterías”, arremetió Leonard.

“Me parece miserable de espíritu que una persona utilice a menores de edad para poder generar pantalla. Siempre está dependiendo de mis hijos para generar algún tipo de noticia para que la ayude a tener trabajo o la tenga en vigencia, estoy en desacuerdo. Los menores de edad tienen que estar apartados, me parece muy miserable de espíritu que ahora hasta meta a mi hija”, aseveró.

Leonard también le aclaró a Tarazona que se deje de estar mostrando como si viera sola por sus pequeños. “Ella dice que es padre y madre de mis hijos, le recuerdo que recibe una pensión mensual, yo aporto de acuerdo a ley y de acuerdo a la conciliación que se hizo. Y yo no he dejado de aportar”.

Explicó el por qué hasta el momento no ha podido ver a sus hijos. “Ella habla de la ausencia de la ausencia del papá pero sabe muy bien por qué son las cosas. Yo he pedido la variación de visitas para poder verlos a ellos, porque yo no voy a aceptar las condiciones que la señora me quiere imponer. Por el tema de la pandemia todo ha quedado estancado, en abril tenía la primera audiencia”, acotó el cantante.(K.Cabrera)