Leonard León confiesa que lo peor de haber tenido el virus fue el bullying

El cantante de cumbia Leonard León superó el Covid-19 hace aproximadamente tres meses, sin embargo dice que aún hay secuelas en su cuerpo como el dolor de garganta que aún no se recupera del todo.

Pese a ello, se siente mucho mejor aunque dice que la mala experiencia que vivió fue “el rechazo de la gente” cuando se hizo público que estaba contagiado.

“Gracias a Dios a mí no me dio tan fuerte, me siento mucho mejor aunque solo con la secuela del dolor de garganta, sobre todo por el dolor de una amígdala. Sin embargo, lo más complicado para mí fue enfrentar el rechazo de la gente ¿no? Lo único que hizo fue apoyarme más que todo en mi familia”, comentó el cumbiambero.

“Imagínate con los síntomas, la fiebre y soportar las críticas de la gente, el bullying cibérnetico y de cierto programa de televisión que se dedicaba a hablar mal de mi persona como si yo hubiera sido responsable de contagiarme. Lo más fuerte fue el ataque de la gente que no entendía y lo único que saben es atacar sin saber”, reveló Leonard.

El artista ahora se encuentra buscando la forma de generar trabajo y viene realizando showw virtuales. Sobre el juicio que tiene con la madre de sus hijos varones, Karla Tarazona, para régimen de visitas indicó que está a la espera que “el Poder Judicial empiece a trabajar”.