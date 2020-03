Leonard León confirma que resultado de prueba del COVID-19 dio positivo

El cumbiambero Leonard León, luego de haber resultado positivo en la prueba médica del Ministerio de Salud, confirmó que contrajo la enfermedad cuando estuvo en Italia.

El cantante peruano regresó de Italia, después de que su gira de conciertos fuera cancelada por la pandemia de COVID-19.

“El día de ayer recibo la llamada de una doctora del Minsa para darle la información de que mi resultado fue positivo, es decir que tengo el COVID-19. Fue una noticia bastante lamentable que la tome con tranquilidad porque la misma doctora me explicó que este virus no me vaya a matar, sino que tengo que seguir todas las indicaciones que ella me da para la cuarentena”, señaló el cantante en programa en vivo de En Boca de Todos.