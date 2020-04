Leonard León cuenta la experiencia con el Covid-19

El cantante de cumbia Leonard León cumplió hace poco sus 15 días de cuarentena, luego de dar positivo con la enfermedad del Covid-19 tras arribar de una gira por Italia. El cumbiambero señaló que espera el llamado del Minsa (Ministerio de Salud) para ver qué acciones tomarán sobre su situación y dijo a Karibeña que esta pandemia le ha dejado un gran aprendizaje.

-¿El Ministerio de Salud aún no se comunicó contigo?

Aún no me han llamado, pero supuestamente ya cumplí mis 15 días, estoy esperando. No puedo quejarme, han estado pendientes de mi salud y solo espero que me hagan un chequeo para ver si me dan de alta.

-¿Hasta que te contacten no puedes salir?

No. Tengo que esperar que me llamen.

-Olenka Cuba, tu pareja, contó en redes que salió negativo su prueba de Covid-19

Claro porque desde que llegué de mi viaje solo la he visto por videollamadas. No he tenido contacto con ella.

-¿Cómo pasas tus días de cuarentena solo en tu casa?

Acá tranquilo viendo películas, series, escuchando música.

-¿Cómo definirías tu experiencia tras ser contagiado del coronavirus?

La defino como que fui una parte afectada de la pandemia. Nunca imaginé que me iba infectar.

-Es raro que tu compañero de gira, John Kelvin, diga que no se infectó porque tus otros compañeros también estuvieron mal y es obvio que estuvieron contagiados…

Bueno yo te hablo por mí, hasta ahora me pregunto cómo me infecté.

-¿Qué aprendiste con este mal momento que pasaste con el virus y pasarla solo en cuarentena?

Lejos de un aprendizaje, solo se pudo confirmar que en el país no existe solidaridad y que si tienen la oportunidad de lapidar a una persona afectada lo harán insistentemente porque pareciera que les produce placer eso.(Ketty Cabrera)