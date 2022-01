Leonard León estalla contra Karla Tarazona: “Ya se sacará cuentas en el Poder Judicial”

Compartir Facebook

El cantante Leonard León respondió con todo a través de sus historias de Instagram a Karla Tarazona, luego de que ella vuelva a arremeter contra él por presunta deuda de alimentos.

“Insiste esta señora de seguir hablando de mí, no te cansas!!! No te aburres!!!, ya se sacará cuentas en el Poder Judicial porque las tengo claras!!!”, escribió Leonard León.

El cumbiambero aseguró que Karla Tarazona estaría intentando impedir que se comunique con sus hijos: “Más bien preocúpate en darles a mis hijos el celular que les regalé para comunicarse ya que tengo entendido por mi hijo mayor me lo quieren devolver y en su lugar darles un celular obsoleto de esos con teclas físicas!!! Lo tengo claro que es para no hacer las videollamadas con ellos ni hablarles por WhatsApp”.

Asimismo, Leonard León aseveró que todos tienen el derecho de ver a sus hijos, sin impedimento alguno.

“Te recuerdo que tienen todo el derecho en hablar con su padre!! Tanto que dices a los medios que no te opones a que los vea no? Hay muchas cosas que están en el aire aún pero ellos ya están crecieno y decidirán por sí mismos cuando quieran verme porque como te repido, es su derecho!!!”.

Asimismo, Leonard León amenazó con desmentir públicamente a Karla Tarazona: “Ahhh!!! y si lo quieres negar, aquí tengo las pruebas para desmentirte!!!!! Y no los vayas a castigar por decir la verdad!!! Ellos me contarán si los has hecho”.

