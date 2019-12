Leonard León jura que siente ‘pena’ por Karla Tarazona

Tras los comentarios que no va a visitar a sus hijos, Leonard León contó que hasta que el juez resuelva su juicio por régimen de visitas no podrá ver a sus engreídos. Indicó que su deseo es que conozcan a su hermana, su hija menor de ocho meses fruto de su relación con Olenka Cuba.

“Me gustaría que ellos conozcan a su hermana, disfruten también con ella. La señora no quiere que vengan a mi casa, quiere que yo los vea con alguien de su confianza al costado. Por qué ella sí pudo hacerlos disfrutar con su anterior pareja cuando convivían en ese tiempo y yo no. Seamos justos, con el dolor de mi corazón no voy a verlos porque siempre que salgo con ellos me manda a su supuesta nana que nos vigila ¿Acaso yo voy a dañar a mis hijos?”, señaló.

El cantante también tildó de “sinvergüenza” a la animadora de ‘Válgame’ y aseguró sentir “lástima” por ella ya que usa temas privados, incluyendo a sus hijos, para tener exposición en los medios.

“Me da pena, lástima, siempre pretende usar cualquier tema para poder tener exposición en pantallas. Sino es hablando de mí es por su anterior pareja y sino son mis hijos. Me da pena que utilice a mis hijos para generar noticia, ella que debería protegerlos”, aseveró y aseguró que seguirá adelante con su juicio por difamación.

“Me iré hasta el último con este juicio de difamación. Si sale a mi favor que asuma sus consecuencias y será para que nunca más mencione mi nombre”, dijo. (K.Cabrera)