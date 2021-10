Leonard León se deja ver al lado de Olenka Cuba y dice: “hasta que atracó”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante de cumbia, Leonard León, se dejó ver en redes sociales al lado de Olenka Cuba, madre de su hija menor.

Según se pudo apreciar en las imágenes, los mencionados asistieron a un espectáculo de Disney junto a la niña. El evento se realizó en el distrito de Barranco.

Al parecer, Leonard León y Olenka Cuba habrían superado sus discrepancias y se habrían dado una oportunidad. Al menos, así hacen parecer en redes sociales. “Hasta que atracó”, escribió en un selfie compartido a través de sus historias de Instagram.

También puedes ver: Perritos salchichas compiten en Juegos Olímpicos y causan furor en redes sociales

Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mí”

‘Tomate’ Barraza se pronunció sobre el problema que tiene Karla con su ex pareja por no cumplir con la pensión de sus menores hijos. Leonard arremetió contra Carlos a través de su red social.

El salsero dijo lo siguiente: “Yo sé que los artistas estamos golpeados, pero eso no viene de ahorita, viene desde hace muchos años atrás, desde antes de la pandemia él no cumplía tampoco. Estimo mucho a Leonard, lo respeto como cantante, pero como padre está haciendo cosas que no son correctas”.

Aprovechó en decirle a Karla que la irresponsabilidad de Leonard debe ser sancionada: “Es algo inaceptable, inaudito y algo que no lo comparto ni lo compartiré nunca. Debería existir más mano dura con los padres que no cumplen con sus hijos”, aseveró.

También te puede interesar: ‘Pato’ Parodi celebra su cumpleaños bailando con misteriosa chica

Leonard León no se quedó callado y se pronunció en su cuenta de Instagram, pidió a ‘Tomate’ que no se meta en sus asuntos: “Deja de opinar de mi vida personal, más aún si no sabes cómo son las cosas hoy en día. Tengo las pruebas necesarias, yo no hablo de la vida de nadie y así la supiera evitaría hacerlo por respeto”, decía en la descripción.

Karla Tarazona ‘saca cara’ por Melissa Klug: “Te juzgan por tener hijos de diferentes padres”

Karla Tarazona defendió a su amiga quien hace poco se comprometió con su pareja, el pelotero Jesús Barco. Lamenta que muchas mujeres sean juzgadas por las decisiones que hayan tomado en su pasado, está entrevista brindó para un diario local.

“Nadie tiene por qué juzgarla si quiere tener otro hijo porque ni a mí ni a la gente le va a pedir pensióm.es un tema de ella con su pareja, ambos son quienes van a mantener a esa criatura, no la gente. La sociedad es machista. Primero te juzgan por el hecho que tienes hijos de diferentes padres y luego dicen por qué tienes tantos hijos”, indicó.

MIRA TAMBIÉN: Sebastián Lizarzaburu aparece en redes sociales tras audios filtrados de Andrea San Martín