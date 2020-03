Leonard León tras dar positivo al Coronavirus: “Nos miran como bicho raro”

El cantante Leonard León confirmó que recibió los resultados del Ministerio de Salud (MINSA) de la prueba que se hizo para confirmar si tenía el COVID-19 y salió positivo. Tras ello indicó que desde hace días tomó las precauciones del caso y se encuentra aislado de toda su familia.

“Yo estoy en mi casa pero encerrado en mi cuarto, me dejan la comida en la puerta y yo la recojo con guantes. Estoy cumpliendo con el aislamiento porque no quiero contagiar a nadie, no tengo contacto con nadie de mi familia”, comentó el artista que se mostró muy calmado.

De otro lado, desmintió a Diario Karibeña la denuncia que hizo una mujer en Facebook, donde aseguraba que lo vio paseando por las calles pese a que debía estar en cuarentena obligatoria tras llegar de Italia. Indicó que la foto donde se le ve en la calle fue cuando llegó de Europa.

“Esa foto es cuando nos botaron del hotel y estoy esperando allí mi taxi para venirme a mi casa a tener la cuarentena… La gente cree que los paseo pero yo hace 4 días estoy acá en mi casa, es mentira”, aseveró el cantante de cumbia que lamentó el comportamiento de la gente.

“Nos toman como bichos raros y no se ponen a pensar que somos seres humanos que intentamos sobrellevar esto sin perjudicar a alguien. ¿A ver si a uno de ellos que tanto critica les pasa lo mismo? A ver qué van a pensar”, sentenció.

El artista contó que debido a su cuarentena no pudo pasar el primer cumpleaños de su hija el último martes. “Eso duele pero no queda más que esperar”.

LO DEFIENDE

En tanto, su pareja Olenka Cuba lo defendió en redes sociales y arremetió contra Rodrigo González, asegurando que el post difundido en Facebook era completamente falso.

"Para difundir una denuncia primero te informas, ¿no? Pero qué se puede esperar de gente con doble moral. La imagen que sacaron diciendo que Leonard se pasea por las calles es mentira", escribió en Instagram.