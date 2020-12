Leonard tras ser consultado por boda de Karla: “No sé quién es la señora”

Compartir Facebook

Leonard León fue consultado por la boda de su expareja y madres de sus hijos, Karla Tarazona, pero prefirió no opinar nada al respecto.

El cantante de cumbia la multiplicó por cero y esquivó las preguntas que le lanzaron. “No opino nada porque no sé quien es la señora. No tengo nada que decir porque no sé de quién me hablar”, dijo el músico.

Estas palabras no le hicieron gracias a Gigi Mitre, conductora del programa ‘Amor y Fuego’ y le recordó que esa señora es la madre de sus hijos y tiene el deber de mantener a sus menores.

“En su afán de minimizar”, comentó el popular ‘Peluchín’. “Cómo vas a decir quién es pues. Primera básica, mi sobrinita se inventa una mejor”, agregó Rodrigo González.

Asistenta de Rafael Fernández es su expareja y fue invitada a la boda con Karla

La asistenta de Rafael Fernández, hoy esposo de Karla Tarazona lanzó tremenda bomba en el programa ‘Amor y Fuego’. ¿’Karlita’ lo sabía?

Luciana Onetti, expareja del ‘rey de los huevos’ con quien mantuvo una relación de más de dos años, contó que actual asistenta de Rafael Fernández es su expareja.

“La única chica que yo conozco del entorno de él en la boda es Andrea Barco, que es su asistente hace poco, hace 4 meses, es más, es su ex”, dijo.

