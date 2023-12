«Les mando un beso»: Azucena Calvay envía mensaje a las personas que hackearon su cuenta de TikTok

La artista Azucena Calvay es una querida cantante que ganó gran popularidad gracias al cariño del público. En más de una ocasión, La ‘Reina de las Despechadas‘ hackearon las cuentas de sus plataformas digitales y ahora, la atacaron nuevamente en su cuenta de TikTok.

Hackearon su cuenta otra vez

Azucena Calvay es una artista que este año se lanzó como solista, tras volverse popular por las redes sociales. El público de inmediato le dio la bienvenida y la apoyó en todos sus proyectos musicales. Es conocida por temas como ‘Mix Buscando un Cariño’, ‘Mix Dejar de Amarte’, entre otros más.

Lamentablemente, al poco tiempo de volverse solista fue atacada por personas inescrupulosas que se hacían pasar por ellas en varias ocasiones. Se adueñaron de su cuenta de Spotify y YouTube, después de un tiempo pudo recuperar ambas plataformas.

Ahora, nuevamente comunicó que hackearon nuevamente sus redes sociales. Azucena Calvay publicó un video en sus redes sociales contando lo sucedido: «Comentarles que me he creado una nueva cuenta de TikTok, ya que mi cuenta fue hackeada, no lo pude recuperar. Gracias a la gente que me hackeo mi cuenta, les mando un beso».

Luego, la cantante agregó que espera recuperar a todos sus seguidores: «Bueno tenemos una nueva cuenta de TikTok, Azucena Calvay y Orquesta, vayan a seguirlo por favor. Vayan a darle mucho amor para recuperar a los seguidores que teníamos antes».

Azucena Calvay sigue avanzando en su música

Tras su lanzamiento como solista, el público de Azucena Calvay le estuvo pidiendo nuevos temas propios. La cantante escuchó a su público y hace tres meses lanzó su primer tema inédito junto a Ernesto Pimentel.

La canción fue titulada como ‘Dos Cervezas’ y fue lanzada junto a su propio videoclip oficial. El tema ha superado los 2.6 millones de reproducciones en su canal de YouTube y al público le encantó esta gran colaboración musical.

Hace un mes, Azucena Calvay lanzó su segundo tema inédito ‘Mi corazón hecho pedazos’, este nuevo éxito fue nuevamente recibido por el público. El videoclip de la canción ha superado los 386 mil reproducciones.

Los seguidores han quedado encantados con estas nuevas producciones musicales y la continúan apoyando en su carrera musical. Azucena Calvay comentó que aún se vienen más temas propios y agradece el apoyo de sus fans.