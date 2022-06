«¿Les quedo claro ignorantes?», pareja de Leonard León lo defiende

Compartir Facebook

La actual pareja de Leonard León y madre de su última hija Olenka Cuba sacó las garras por el cantante y arremetió contra Karla Tarazona.

Según Olenka, Karla Tarazona le habría impedido a Leonard que pueda ver a sus hijos debido a dos denuncias de maltrato psicológico que le interpuso la conductora de Tv.

Además, Cuba arremetió contra todos los que ‘chancan’ a su pareja pues afirmó que son ignorantes al opinar de algo que no saben apunto al esposo de Karla, Rafael Fernández.

“A Leonard le pusieron dos denuncias psicológicas al mismo tiempo: por decir que no terminó el colegio y por publicar un audio con su hijo. (…) Y es por eso que Leonard no puede acercarse a ellos para verlos. ¿Les quedó claro a esas ignorantes que hablan sin saber?”, compartió en sus estados.

Y eso no fue todo pues tildó a Rafael de siempre querer figurar en los problemas de su esposa.

“Cómo se nota que la gente está hambrienta de figuretismo ¿no?, que siempre se agarran hablando de ti, Leo (risas). Y salió a hablar el hambre y la necesidad de cámaras”, dijo Olenka a un medio local.

Ante este panorama Karla afirmó que no tiene nada que responderle a la actual pareja del padre de sus hijos y que no comparen a su esposo con Leonard pues no le llega ni a los tobillos según indicó la conductora.

Esposo de Karla Tarazona le regala un collar de diamantes en San Valentín

Rafael Fernández, el esposo de Karla Tarazona quiso sorprender a su amada con un detalle y vaya que lo logró con un lujoso collar de diamantes.

Karla Tarazona sigue viviendo una relación de ensueño al lado de su esposo, Rafael Fernández, quien se lució con tremendo regalo en San Valentín. La conductora de televisión recibió una inesperada sorpresa que la lleno de emoción y se trató de nada más y nada menos que un collar de diamantes.

“Él me regaló un collar que tiene brillantitos, diamantitos y es bien bonito”, contó ‘La Tarazona’ que también le dio un detalle a su esposo en el Día del Amor. Karla le regaló una pulsera a su ‘Rey de los huevos’ por el pasado 14 de febrero.

Asimismo, Karla Tarazona expresó recientemente en una entrevista que ya tiene una fecha planeada para su boda religiosa. “Aún no se dará la boda religiosa porque primero vamos a esperar que la familia crezca. La boda será en diciembre del 2023”, expresó.