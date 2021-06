Leslie asustada por una futura difusión de sus fotos y videos íntimos

Compartir Facebook

La guapa modelo y cantante se encuentra pasando uno de los momentos más difíciles de su vida al haber sido víctima de estafa con su información privada.

A través de sus redes sociales Leslie Shaw ofreció un comunicado responsabilizando de todo lo que se difunda a un persona muy cercana a ella, evidenciando que traicionó su confianza.

«He sido víctima de una estafa por parte de una persona cercana a mí, a quién le otorgué toda mi confianza y cariño durante muchos años. Me duele mucho esta situación y sobre todo, en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venidos atravesando”, decía el comunicado.

Esta persona de la que aún no sabe quien es, era muy allegado a Leslie a tal punto de tener fácil acceso a su información.

«Esta persona debido a la confianza, tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social. A todos mis fans solo les digo gracias por apoyarme siempre en las buenas y malas” dijo la ‘gringa’.

Prometió superar este mal momento

La cantante dijo que ya no confía ni en ella misma y que se siente triste por esta muy probable difusión prometiendo que será más selectiva con las personas que la rodean.

“Sí, estoy muy triste hace muchos días, estas situaciones me parten el corazón y me hacen desconfiar hasta de mi sombra. Yo soy una persona alegre, les prometo que me voy a recuperar, y voy a cuidar más mi entorno, y protegerme”, dijo Shaw.

Apoyo de las autoridades

Leslie espera que las autoridades tomen cartas en el asunto por violación de la privacidad y la puedan asesorar para que la persona responsable sea sancionada.

«Gracias a los medios por preocuparse pero no me siento bien hablando de esto, gracias por entender. Solo me queda dejar en manos de mis abogados este caso para que caiga sobre ella todo el peso de la ley”, finalizó Leslie.

