Leslie chotea ‘auspiciadores’ de viajes porque si no “boca come, cul… paga”

Por Juana Aspilcueta

Foto: Miguel Paredes

La cantante Leslie Shaw se va a vivir a Miami, Estados Unidos, para producir nuevas canciones y aclaró que todo lo bueno que le está sucediendo a nivel musical es por su esfuerzo, pues jamás ha tenido ‘auspiciadores’ porque sabe que muchos apoyan a las artistas para después pedirles a ambio favores sexuales.

“Voy a estar una temporada en Miami. Estoy contenta, es la primera vez que me voy a vivir en otro país. La disquera (Sony Music) está contenta que haya tomado esta decisión. La idea es trabajar, en la semana que he estado allá he escrito y compuesto cuatro canciones. He sacado mi lado de compositora que tenía abandonado porque estaba produciendo mis videoclips y conciertos”, reveló la intérprete de ‘Faldita’, que estará junto a Mau y Ricky este domingo 28 de julio en el Centro de convenciones Barranco Arena.

-A raíz de la juerga de Sheyla Rojas, se especula que a muchos artistas les ofrecen viajes al extranjero, ¿A ti te han ofrecido viajecitos?

No, toda la vida he tenido que pagar. Invito a mis papás y pago todos mis gastos. Cada vez que viajo es una gastadera terrible, pero bueno lo hago por mi carrera y de vez en cuando me tomó mis descansos.

-Ahora muchas cantantes tienen auspiciadores, ¿aceptarías que un millonario invierta en tu carrera?

No, porque boquita come, cul… paga (risas).

-¿Sigues soltera?

Sí.

-Soltera, pero nunca sola…

No, siempre hay sus distracciones.

-¿La distracción está en Miami o Perú?

En Miami hay de todo, hay chicos muy lindos (risas).