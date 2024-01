Leslie Moscoso denunció a su aún esposo por tocamientos indebidos a su hija

Leslie boscoso ha hecho una grave denuncia contra su todavía esposo llamado José cortés debido a presuntos tocamientos indebidos hacia su hija.

Y es que al parecer la menor le relató a su madre el dramático episodio que vivió en casa.

La bailarina se encuentra mortificada por este suceso ya que no imaginaba que el hombre a quien alguna vez le juró amor eterno habría sido el principal verdugo cuando vivían juntos por lo que afirmó que luchará por el bienestar de sus hijos.

Fuerte denuncia

El programa de amor y fuego anunció que vuelve la pantalla chica con un caso que ha dejado a más de uno con la boca abierta Y es que esta vez la protagonista es Leslie Moscoso.

Quién ha anunciado que le entabló una denuncia a su esposo afirmando que cometió actos indebidos contra su hija mayor.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en parte policial la bailarina confiesa que se dio cuenta de la situación cuando su hija le contó que se percató de ese hecho lamentable cuando estaba dormida.

«Un matrimonio que se rompe por una grave denuncia denuncia por haber incurrido en presuntos hechos de violencia contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos», es lo que dice la voz en off de del avance del programa.

Y es que la menor relató a su madre que vivió unos momentos de terror a manos de su padrastro.

Quien hasta el momento ha negado la responsabilidad de los hechos.

«Él llegó yo estaba durmiendo y me despierto porque siento que él me tocaba (…) Empezó a ejercer actos de violencia diciendo que era una put** y una per**, serrana cochina, con jaloneos y empujones», contó la menor.

Luego de darse a conocer este delicado hecho que involucra una menor de edad el programa de «Amor y fuego» se contactó con José Cortez el todavía esposo de Leslie Moscoso para que pueda ofrecer su descargo.

El exfutbolista negó tajantemente haber tenido algún acto impuro contra la hija de su esposa en especial porque le tiene un gran cariño a pesar de no compartir la misma sangre.

«No quería yo dar declaraciones porque no soy una persona pública. Este mes estaríamos cumpliendo 5 años de matrimonio (…) Tú no llevarás mi sangre y mi apellido, pero te quiero mucho”, puntualizó.

¿Amenazas en su contra?

Después de hacer pública y formalmente la denuncia contra su ex pareja, Leslie Moscoso discutió el proceso que está experimentando en una conversación con el equipo de producción de ‘Más espectáculos’.

La bailarina afirma poseer evidencia de las agresiones que habría sufrido junto a José Cortez.

“Lo que pasa es que es un tema muy delicado. Nosotros vamos a recibir terapia psicológica (…) este es un tema privado, familiar, entonces ya no quiero tocar el tema”, dijo con la voz entrecortada.

No obstante, indicó que se vio compelida a abordar el tema en sus plataformas de redes sociales porque se sintió sobrepasada por las presuntas amenazas de muerte que habría recibido de su expareja.

“No me dejaba tranquila, tengo mucho miedo, pero ya más no voy a expresar” (…) “Que quede en mano de la justicia (la denuncia contra su expareja), que esto siga su curso. Va a tomar mucho tiempo, pero prefiero que sean así las cosas”, explicó Moscoso.