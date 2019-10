Leslie Shaw feliz con éxito internacional

Tras volver al Perú a concretar proyectos, Leslie Shaw se dio un tiempo para hablar con diario Karibeña y contarnos un poco más sobre su carrera en el extranjero tras su éxito ‘Faldita’, sus proyectos y sobre su romance con el cantante Diego Val. La ‘Gringa’ se presentará en ‘Juntos en concierto XI’ este 19 de octubre junto a internacionales como Natti Natasha, Carlos Vives, entre otros.

-Leslie te vemos triunfando en el extranjero…

Sí, vengo trabajando mucho. Estoy imparable (risas). La verdad estoy cumpliendo uno de mis sueños que fue firmar con una disquera internacional. De hecho, trabajar con Sony me abre muchísimo las puertas. Todo lo que vengo logrando ha sido con mucho esfuerzo.

-¿Qué proyectos se vienen?

Voy a lanzar una canción en noviembre, en octubre se van a lanzar otras canciones donde he colaborado, una de ellas es un cumbiaton. Canto de todo, hasta he grabado un merengue.

-Por otro lado, vemos que te está yendo muy bien en el amor con Diego Val…

Sí, estamos saliendo. La verdad es que yo ya lo conocía como hace ocho años. Una vez me invitó a salir y no le acepté pero ahora coincidimos en Miami. Tenemos muchos amigos en común, allá él me acompaña al estudio, compartimos el gusto por la música porque él también es cantante.

-¿En tus planes está formar una familia?

Por ahora no, mi prioridad es mi carrera pero si puedo compartir con alguien, me llevo bien y funciona, chévere y si no también. No me atormento mucho pensando en el futuro.

-¿Conviven?

No, no convivimos. Pasa que viajo mucho. Ahora tengo pensado irme a México una temporada de ahí me gustaría volver a irme a Europa. Yo estoy viviendo el presente, aprovechando mi carrera. (A.Saavedra)