Leslie Shaw gana el premio “Mejor artista sur” en Premios Heat 2020

¡Cerró bien la noche! La cantante urbana, Leslie Shaw, consiguió alzarse con el premio “Mejor artista sur” en los Premios Heat 2020 que se realizan en República Dominicana.

La interprete peruana primero se presentó en el escenario para cantar su single “Estoy soltera”. Minutos después, presentaron la categoría donde estaba participando y la anunciaron como ganadora del galardón.

Leslie Shaw se impuso como “Mejor artista sur”, venciendo a los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasileña Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte.

Al recibir el premio, la artista peruana agradeció a todos sus seguidores que la han apoyado desde sus inicios y a todo su equipo que se encuentra en Perú.

“Hola, gracias la verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble. He pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente”, señaló la peruana.

En redes sociales, Leslie Shaw compartió una foto suya donde posa con el dorado galardón. “Gracias a todos mis fans, esto es de ustedes. ¡Los amo muchísimo! ¡Qué gran noche!”, colocó la cantante.

