Leslie Shaw habla sobre su alejamiento musical: “Uno como artista se frustra”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Continúa luchando. La cantante urbana, Leslie Shaw, rompió su silencio, tras estar alejada por un tiempo en su carrera musical, pues no estuvo sacando nuevos temas desde su colaboración con Thalía y Farina en “Estoy soltera”.

A través de redes sociales, la artista peruana reveló que no ha ocurrido algunos imprevistos en su vida lo que ha tenido incidencia en la producción de más material. Sin embargo, Leslie lo tomó como una prueba de fuego en su carrera.

También te puede interesar: María Grazia se defiende de criticas por aparecer en tv: “Me paré y sonreí para mi papá”

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida y en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música, pero las cosas pasan por algo. He estado tranquila porque sabía que iba a llegar este momento. Ha sido una prueba para mí como artista”, mencionó Leslie Shaw.

Asimismo, la cantante urbana reconoció que se frustró como artista, ya que no pudo tener presentaciones ni cerca de su familia, debido a su residencia en Miami. Afortunadamente, los problemas han fortificado a Leslie.

“Son cosas que ocurren en el camino que te ponen trabas. Uno como artista también se frustra. Sin conciertos, estando en otro país, sola, no ha sido nada fácil. Ha sido un proceso que me ha tenido que pasar para aprender a valorar aún más mi música. (…) Ahora soy diferente, he crecido, he madurado, tengo muchos sentimientos encontrados. Hay muchas personas que me han fallado, pero gracias a esa gente he sido más fuerte”, finalizó Leslie Shaw.

También te puede interesar: Nicola Porcella revela que su papá dejó UCI tras luchar contra el virus