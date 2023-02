Leslie Shaw habría provocado la separación de Tommy Mottola y Thalía

Compartir Facebook

Leslie Shaw se encuentra en el ojo de la tormenta a vísperas de casarse con su joven enamorado de 20 años.

El día de ayer en el programa de Magaly salió de la luz un rumor que ya está cobrando forma en México y es que al parecer la actriz peruana habría sido la manzana de la discordia entre el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

Es así que Magaly Medina se comunicó con el periodista mexicano Ernesto Buitrón para dar más información acerca de estos rumores acerca del empresario y la cantante peruana.

“El rumor es que Thalía y Tommy Mottola estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no habido fotos por Navidad, no habido fotos de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos… El rumor que lo acabamos de escuchar en varias redes sociales y es que Tommy Mottola habría sido infiel con una artista peruana. ¿Quién es esa artista peruana? Se trataría de Leslie Shaw”, reveló Magaly Medina.

Además, el periodista mexicano afirmó que Leslie tenía una cierta amistad con Thalía pues ando hacen en protagonizado videoclip que las llevó al estrellato.

“Este rumor ha cobrado fuerza en México teniendo en cuenta que celebraron su aniversario de bodas en diciembre, ella ha desaparecido de redes sociales (…) Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana porque cantaron con Farina, una cantante colombiana, hicieron un tema que fue un bombazo para Leslie Shaw y Farina”, agregó el periodista.