«Si no funciona mi matrimonio me vuelvo lesbiana», Leslie Shaw hace fuerte confesión sobre el amor

Leslie Shaw al parecer está cansada de tener mala suerte en el amor por lo que decidió tomar una drástica decisión en caso su romance con ‘El Prefe’ no funcione.

La cantante peruana aseveró que optaría por ser lesbiana si esta vez su relación no triunfa ya que Leslie ha tenido que pasar por cada mala experiencia que prefiere no seguir viviendo malos momentos con los hombres.

Decidida

Leslie Shaw fue invitada especial en el programa de ‘América Hoy’ donde decidió confesarse sobre su situación sentimental y es que la cantante lleva una relación con ‘El Prefe’, reguetonero que es 13 años menor que ella.

La pareja ya lleva poco más de dos años juntos y hace algunos días ofrecieron una entrevista al programa de Magaly mostrando su nidito de amor en Estados Unidos donde ambos se fueron a vivir juntos.

Sin embargo, hasta el momento su relación viene yendo ‘viento el popa’, pero la artista confesó que espera que su relación siga yendo bien ya que sería la última que tiene con un hombre.

“Si no funciona mi matrimonio, yo me vuelvo lesbiana», aseveró la expareja de Mario Hart.

Incluso se atrevió a decir que no le importa si le es infiel mientras que no se de cuenta, aseveró entre risas en el programa mañanero.

«Mi novio me ama y me respeta, confío en él ciegamente y si quiere hacer una cochinada ya le dije, si yo no me entero, normal”, dijo.

La rompe con los Hermanos Yaipén

Los Hermanos Yaipén y Leslie Shaw son cantantes exitosos en la música peruana. Ambos, con diferentes estilos musicales, fusionaron la cumbia con el género urbano en un nuevo sencillo.

Ambos fueron los invitados de hoy en el programa Habla Kausa conducido por Rolly Javier y Andrea Torres.

«Estamos aquí felices, nuevamente. Siempre, ya estamos, es nuestra casita aquí, porque es la radio que más nos promociona a nivel nacional. Y gracias por todo», saludó Walter Yaipén. «Tú sabes que acá son ustedes los engreídos», le respondió Andrea Torres, conductora de Habla Kausa.

Además, la agrupación de cumbia reconoció el talento de Leslie Shaw y su exitosa colaboración en este nuevo sencillo.

«Hoy estamos acá en radio La Karibeña para presentar un tema que está buenazo. Es urbano y cantado con una de las mejores cantantes del Perú: Leslie Shaw», dijo Javier Yaipén.

Por su parte, Leslie Shaw admitió que es fan de los Hermanos Yaipén. «Yo soy fan de ellos», comentó. También, contó que ellos fueron a Miami, donde vive Leslie, específicamente, al estudio para grabar el tema. «Son unos chicos muy responsables», agregó.