Leslie Shaw le da consejos de amor a Samahara Lobatón: “Es la edad, después se va a volver lesbiana”

¡Atención a estas polémicas declaraciones! Leslie Shaw asistió al programa «América Hoy» y habló sobre los chismes de amor. Sobre todo, relacionados a Samahara Lobatón, quien recientemente protagonizó una pelea callejera con su novio Bryan Torres. ¡Aquí te traemos todos los detalles!

¿Le dijo que será lesbiana?

La cantante Leslie Shaw se sentó en vivo para charlar sobre experiencias amorosas. Y no dejó pasar la oportunidad de tocar el tema de Samahara Lobatón, quien últimamente ha estado en boca de todos debido a sus dramas amorosos. ¿Te acuerdas de esa pelea en plena calle con Bryan Torres? Bueno, pues aunque todo parecía un desastre, decidieron darse otra oportunidad en el amor.

Leslie dio su opinión y comentó que el asunto de Samahara y Bryan se trata de la edad. Según la artista, Samahara todavía tiene mucho que aprender en cuestiones de amor. Pero aquí viene lo interesante: Leslie predice que en algún momento, cuando Samahara haya aprendido lo suficiente, seguro se volverá lesbiana.

«Por eso, yo digo que es la edad, ella tiene que solita aprender y ya después se va a volver lesbiana seguramente. Obviamente, porque a uno tampoco le gusta vivir así siempre. Creo que es el mejor consejo», dijo la cantante.

Mira también: ¿Para Mario Hart? Leslie Shaw lanza polémico comentario contra expareja: “He tenido novios mentirosos”

Seguro te estarás preguntando por qué dice algo así. Bueno, Leslie parece pensar que, a medida que Samahara adquiera más experiencia, podría descubrir otras formas de amar y sentirse atraída por mujeres. También, cabe la posibilidad que lo haya dicho de manera sarcástica.

Al final del día, Leslie nos recuerda que nadie quiere estar atrapado en relaciones complicadas para siempre.

Leslie Shaw cansada de los hombres

Además, en el programa Leslie Shaw compartió su opinión sobre los hombres y lo cansada que está de ellos. «Yo creo que los hombres, en verdad, están cada vez peor. Es mi opinión. Yo a los hombres los tengo por el subsuelo».

«Todos los hombres, menos el tuyo», le increpa Janet Barboza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América 📺 (@americatelevision)

Mira también: “Él está para cantar para cuando la gente ya está con sus traguitos”: Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

A lo que Leslie responde: «No, todos, ah. Mi novio me ama. Pero yo a veces le digo: ‘Baby, ¿ya, no? Está bien que seas hombre, pero…’. Concéntrese. No se enfocan, no usan bien el cerebro. Son los genes… Los hombres no maduran. Un hombre de 18 años tiene el mismo cerebro que uno de 50».

Leslie Shaw lo dejó claro en «América Hoy», y con esas palabras, nos dejó pensando. ¡Esperamos que Samahara tome esos consejos con buen humor! Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta historia.