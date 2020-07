Leslie Shaw: «Lloré mucho para llegar donde estoy»

Compartir Facebook

Por KETTY CABRERA

La cantante peruana Leslie Shaw hoy saborea el éxito y hace historia en el Perú al ser una figura con mayor proyección internacional en el género urbano. Su último videoclip ‘Estoy soltera’, que grabó junto a la estrella mexicana Thalia y la colombiana Farina, ya tiene más de 10 millones de reproducciones en YouTube en menos de una semana. Pero, Leslie en conversación con Diario Karibeña cuenta que nada le fue fácil cuando decidió dejar todo en el Perú y apostar por sus sueños en Estados Unidos.

-¿Qué es lo que más estás disfrutando de este momento Leslie Shaw?

Los fans, los comentarios lindos de los fans. Yo estoy muy pendiente de las plataformas, del Spotify, de mi canal de YouTube, del Instagram y es muy lindo leer tantos comentarios bonitos.

-Llegar a donde has llegado, además del esfuerzo y talento, ¿También te ha costado llanto?

Claro, miles de veces (risas). Claro que sí he llorado mucho porque he perdido vuelos, maletas, ropa muy linda, me he perdido en Miami manejando, me he sentido sola muchas veces.

-Alguna vez confesaste que te quedaste sin plata en Estados Unidos para poder alojarte y preferiste no contarle nada a tus padres…

Sí, un par de veces Vania (Bludau) me ayudó y me dejó quedarme con ella y lo mandó a su novio a dormir a la sala (risas). Y un par de veces también me recogió del aeropuerto cuando, yo llorando, había perdido vuelos para reuniones importantes y no me podía ir. Es difícil estar sola en un país donde no conoces a nadie, no tienes amigos. Me vine solita, mi hermana vive en Orlando que está a cuatro horas pero yo necesitaba estar en Miami donde está la disquera y los estudios.

-¿Alguna vez dudaste de tu talento?

No, para nada. De verdad que yo siempre he sido terca desde chiquita. Siento que he recibido tanto apoyo de mis papás con mi música, ellos me han hecho sentir tan cómoda con mi carrera y tan bien que nunca dudé de lo que pudiera ofrecer, pero sí muchas veces me frustraba porque sabía que tenía mucho que ofrecer y no se me daba las posibilidades.

-¿Cuál es el secreto para llegar a las grandes ligas?

Ser terca y constante, trabajadora. Ser responsables, yo he sido muy responsable porque todo lo del dinero y lo que hacía lo invertía en mi carrera. Siendo tan joven de repente uno dice ‘me compro vestidos, me gasto este dinero’ y no tomas en serio tu carrera que es lo más importante. Uno mismo debe tomarse en serio para que los demás también te tomen en serio.

-En su momento confesaste que entraste a los realitys, justamente para ahorrar…

Sí, y no me gustaba para nada. La gente me decía ¿pero si no te gusta para qué estás ahí? Porque yo veía que a las otras chicas sí les gustaba estar ahí y yo sufría (risas) pero era porque necesitaba el dinero. Para hacer un videoclip chévere, para pagar las horas en el estudio.

-En plena pandemia y crisis mundial por el Covid-19 has conseguido el mayor logro de tu carrera musical. ¿A quién le debes este éxito?

Tengo un equipo de gente que me apoya, yo solita tampoco hago todo. Tengo mi manager que me descubrió en un festival de música urbana en Perú y fue quien me abrió camino en Miami y me presentó a los mejores productores, los mejores compositores. Fue el que me dio la mano para tener la valentía de salir de Perú y arriesgarme a probar en Estados Unidos. Él es pieza fundamental de haber firmado con una disquera internacional.

-¿Musicalmente tienes un techo?

Es que no sé, he aprendido mucho todo este tiempo y lo que más he aprendido es a no cerrarme en una sola cosa. Hay que estar buscando siempre novedades, entonces mientras haga música voy a hacer feliz y nunca voy a dejar de aprender cosas nuevas.

-¿No le cierras la puerta a ningún otro género?

Para nada, me encantaría poder experimentar de todo en la música.

-Cada vez son más mujeres las que lideran los espacios destinados solo para hombres. Vimos a Jennifer López y Shakira en el último Super Bowl, ¿Sueñas con ese escenario?

Lo que más sueño es que mi música sea reconocida a nivel mundial y si en ese proceso está subirme a escenarios gigantes, yo feliz. Me encanta cantar en vivo, me gusta las producciones ambiciosas y sí sería increíble.

-¿Cantar con Thalía era un sueño o una meta?

Era un sueño, yo la admiro mucho. Sigo su carrera de toda la vida, desde las novelas ‘Marimar’, ‘María Mercedes’ y todo su trabajo artístico. Pienso que si es un sueño haber compartido con ella.

-¿Es verdad que tenías para elegir entre varias artistas top y elegiste primero a Thalía?

Sí (risas).

-¿Qué te sorprendió más de conocer a Thalía?

Su espontaneidad, me pareció tan divertida, tan graciosa, siempre positiva. Subimos el detrás de cámaras del videoclip y ahí la pueden ver un poquito cuando entra al set muy amable con toda la producción. Es una mujer encantadora, yo toda la filmación la miraba y la miraba, conversábamos y es muy linda.

-A veces uno tiene ciertos estereotipos de las estrellas y cuando las conoces son diferentes…

Si, la verdad que yo tenia muchas ganas de conocerla y hemos hecho una bonita amistad. Tenemos comunicación, igual con Farina, estamos las tres pendientes de cuántas vistas tiene el videoclip, de cuanta gente escucha el tema. Entonces, ha sido algo muy bonito lo que se ha formado.

– A quién elegirías para un feat: ¿Cher, Madonna o Jennifer López?

Uy que difícil (risas). Es que me gusta mucho lo que está haciendo Jennifer López y también Madonna y Cher. Sería ¡Un remix con las tres!

-¿Se podría decir que Leslie Shaw llegó a las ligas mayores?

Estoy trabajando, eso se puede decir. Estoy trabajando muy duro para seguir dándole lo mejor a mis fans.

-Dicen que la fama viene con su cuota de escándalo ¿Hay algo de qué arrepentirse del pasado?

Hay muchas cosas (risas) pero uno aprende de todo pues ¿no? Yo me río ahora (risas). He vivido muchas cosas pero lo bueno es que nunca me he desviado de mi meta que ha sido la música.

-El amor ha sido un vaivén en tu vida, ¿Estás en tu mejor etapa sentimental con Stefano, el tatuador de famosos como Maluma?

Sí estamos felices, estoy en un momento de mi vida muy tranquila y feliz, muy concentrada en lo que quiero. Y la verdad que no estaba en mis planes tener una relación seria y he estado así durante mucho tiempo ¿no? (risas)… Con maicitos así por ahí pero nada serio (risas).

-Para ti el amor, musicalmente, es una parte importante para crear canciones…

Es importante estar feliz y tranquila, es importante tener a mi lado una persona que me dé paz y amor, tranquilidad y compresión, para poder trabajar tranquila y estar inspirada en mis canciones.

-¿Tienes el proyecto de lanzar más canciones?

Sí, yo tengo ya las ganas de hacer el videoclip de las otras canciones del LP, estoy viendo ese tema pero como todavía la cosa esta un poco loca por los viajes tengo que esperar. Pero espero poder organizar un concierto por alguna plataforma.

-¿Qué se viene para Leslie este 2020, qué te falta por hacer?

Me falta ir a la playa (risas). Me falta mucho, quiero seguir colaborando con muchos artistas. Quiero seguir sorprendiendo en Perú.