Leslie Shaw pide a sus seguidores que ayuden a limpiar las playas tras derrame de petróleo

La cantante peruana Leslie Shaw se mostró bastante indignada y preocupada tras el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanillas, por lo que recurrió a sus redes para pedir a sus seguidores que se sumen a las labores de limpieza.

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete de ‘La faldita’ fue enfática al recalcar que distintas especies necesitan de nuestro apoyo para sobrevivir.

“¡Están muriendo miles de animales por esto, actúen rápido!”, inició en uno de los videos compartidos. Luego de unos segundos, Shaw se dirigió expresamente a sus fanáticos en Lima para que acudan a ayudar en las labores de limpieza que se vienen llevando a cabo en el litoral de Ventanilla.

“A todas las personas que me siguen, que me están viendo, que están en Ventanilla, por favor, vayan a ayudar a limpiar la playa, vayan a ayudar a los animalitos que todavía hay algunos que están todos embarrados de petróleo, pero que todavía siguen con vida”, dijo bastante sentida mediante sus historias.

Leslie Shaw revela precio de los diamantes implantados en sus dientes: “15 mil dólares”

Leslie Shaw está en un gran momento de su carrera y su vida pues ha conseguido establecerse con su música en Estados Unidos. Ella se ha convertido en una artista de talla internacional y ahora trabaja con productores reconocidos en Puerto Rico y Estados Unidos que potencian su carrera en el género urbano.

A tal punto llegó su popularidad que conoció al joyero de artistas como JBalvin y Arcángel, y este se animó a regalarle unos diamantes que ya tiene implantados en sus dientes. “Conocí a un joyero que trabaja con JBalbin y Arcángel. Me gustaron sus joyas y me envió de regalo (los implantes). Me mandó un molde para que yo le mande mi dentadura y hay que aprovechar”, explicó.

No cabe duda que los implantes le dan a Leslie un estilo más sofisticado, y más aún en el rubro de música en el que se desenvuelve. Pero lo que llamaba la atención de tan ostentosos implantes, aparte de cómo lucían, era lo caros que parecían.

Es por eso que los conductores del programa ‘Mujeres al Mando’ no dudaron en preguntarle a Leslie, a ‘calzón quitado’, cuál era el precio de las joyas que utilizaba. Ella lanzó un monto aproximado que sorprendió a más de uno. “Todo depende de cuánto esté valorizado la pieza, yo tengo todos los de abajo y más o menos (costaría) entre 10 mil y 15 mil dólares”, señaló.

