Leslie Shaw responde a críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos: «Yo no soy influencer, soy artista»

La artista Leslie Shaw se presentó en «Amor y Fuego» y arremetió contra Mayra Goñi y Flavia Laos, quienes salieron a criticarla previamente. Ellas opinaron que debería haber más unión, sin menospreciar a nadie y sin «aires de grandeza». Shaw no se quedó callada y les respondió.

¿Qué dijeron Mayra Goñi y Flavia Laos?

Mayra Goñi y Flavia Laos se presentaron el programa «Mande Quien Mande» y hablaron sobre las declaraciones de Leslie Shaw. Las cámaras de «Amor y Fuego» abordaron a ambas actrices y les preguntaron más detalles. Ellas opinaron sobre la «pelea» entre Leslie Shaw y Handa, cantante urbana peruana, y las polémicas declaraciones sobre artistas urbanos del país.

«Bueno yo creo que no hay que menospreciar a los artistas de Perú. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades que de repente, yo, Mayra, tenemos, de tener la pantalla, exposición, un poco más de dinero para poder invertir. Pero aun así tienen demasiado talento, se rajan y sacan temas que dan la talla y que para mí merecen estar en radios y merecen el apoyo», afirmó Flavia Laos.

«Yo creo que es importante unirnos como peruanos. Eso es lo que falta como que unirnos para seguir creciendo en la industria musical, saliendo adelante, entre mujeres que somos, empoderarnos, apoyarnos. No menospreciar a nadie. Entender que cada una tiene su forma de crecer», opinó Mayra Goñi.

«Que nadie es mejor que nadie. Esos aires de grandeza yo no sé de dónde salen», interrumpió Flavia Laos. A lo que la entrevistadora de «Amor y Fuego» preguntó: «¿Te refieres a Leslie Shaw?». «En general al que le caiga el guante, que se lo chante», respondió.

«Aquí hay muchas cosas malas que tenemos que cambiar. No al bullying», finalizó Mayra Goñi.

Leslie Shaw no se quedó callada

El conductor de «Amor y Fuego» Rodrigo González le preguntó a Leslie Shaw sobre las declaraciones de Flavia y Mayra. El popular Peluchín dijo: «Ella también alega que es envidia y te dice también que tienes aires de grandeza».

La cantante expresó que ella reconoce su propio éxito.«Yo me creo lo que soy. Yo he logrado discos de oro, discos de Platino. He firmado con una disquera mundial, ahorita he firmado con otra distribuidora mundial. Yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Hay niveles… Yo tampoco me voy a quedar callada. Están confundidas».

Shaw aconsejó a Flavia y Laos que antes de hablar investiguen. «Yo tampoco me voy a dejar ningunear, son unas chibolas. Ya tienen casi 30 años. Infórmense antes de hablar sobre música, sobre lo que realmente es hacer una industria antes de ponerse lindas y cantar. No es simplemente ser linda y cantar. Tienes que saber de verdad en lo que te estás metiendo. Están más perdidas».

Por otro lado, Leslie le mandó su chiquita a todos los artistas urbanos que cantan gratis. «En vez de estar gastando tiempo en mí, métanse a Internet a ver qué pueden hacer para que consigan un contrato con una distribuidora y no tengan que estar cantando gratis».

Ante eso, Gigi Mitre, co-conductora de «Amor y Fuego» le increpó: «Bueno, Flavia Laos no creo que cante gratis. Flavia Laos en su rubro también ha hecho una carrera». «Creo que ni canta», interrumpió Leslie Shaw. «No, sí tiene buena voz. No es que sea solamente cantante», menciona Gigi defendiendo a Flavia.

«Por eso, como influencer está bien. Como influencer está muy bien. Pero entonces no se metan con mi rubro. Yo no soy influencer, yo soy artista y soy compositora y soy cantante. No soy una influencer. Hay niveles», respondió Leslie Shaw.

Peluchín resaltó que Leslie Shaw ha hecho canciones con artistas internacionales como Thalía. Y que ella sabe lo que lo vale y lo tiene que decir porque otros «la están pateando todo el día». Además, que si no se lo dice ella (su valía), quién se lo va a decir.

«Me importan tres pepinos… Mientras que hablen de mí y yo tenga números en mis plataformas, feliz. Hablen todo lo que quieran», finalizó Leslie Shaw.