«Yo me creo lo que soy», Leslie Shaw se baña en aceite tras las críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos

Leslie Shaw no se quedó callada tras las declaraciones de Mayra Goñi y Flavia Laos quienes dejaron entrever que la rubia tiene aires de diva.

Y es que todo esto surgió tras los fuertes calificativos que usó la cantante cuando fue cuestionada sobre hacer una colaboración musical con Mario Hart.

Fiel a su estilo

Leslie Shaw nuevamente fue entrevistada por las palabras de Mayra y Flavia en su contra y es que las actrices aseguraron que la rubia no quiere ver brillar a otros artistas peruanos.

Y eso no fue todo ya que ambas influencers aseveraron que Leslie se tiene aires de grandeza por lo que la artista no dudó en responder y justificar su actitud.

«Yo me creo lo que soy, yo he logrado discos de oro de platino, yo he firmado con una disquera mundial ahorita he firmado un contrato con un distribuidor mundial», dijo Leslie.

Pues no era para menos la incomodidad de la cantante quien afirma que todos los años se encuentra trabajando en nuevos temas musicales y es ella quien financia todos sus proyectos.

Además, les recomendó que no se metan con ella pues al primer ataque no piensa quedarse callada ya que considera que está donde está gracias a su trabajo constante y a la persistencia que posee.

«Entonces no se metan conmigo porque yo no soy influencer, yo soy artista, yo soy compositora y soy cantante no soy una influencer», aseveró.

¿Qué dijeron Mayra Goñi y Flavia Laos?

Flavia Laos y Mayra Goñi defendieron a Handa, cantante que se viene criticando a Leslie Shaw y la acusó de pagarle 100 soles a sus trabajadores.

En declaraciones para Amor y Fuego, las ‘influencers’ arremetieron contra la rubia y dejaron en claro que no todos los artistas peruanos tienen las mismas posibilidades.

«No hay que menospreciar a los artistas de Perú, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que de repente yo o Mayra tenemos de tener la pantalla, un poco más de dinero para invertir, pero aun así tienen demasiado talento», dijo Laos.

Además, al parecer sacó cara por Mario Hart y recalcó que cada artista debe crecer a su ritmo y a su estilo.

«Es importante unirnos como peruanos para seguir creciendo en la industria musical, saliendo adelante entre mujeres que somos, entender que cada uno tiene su forma de crecer», agregó Goñi.

Pero ahí no quedó todo, ya que Flavia decidió enviarle una indirecta a Leslie, asegurando que se cree superior.

«Nadie es mejor que nadie, esos aires de grandeza no sé de dónde salen. [¿Te refieres a Leslie Shaw?] En general, al que le caiga el guante que se lo chante», sostuvo la pareja de Austin Palao.