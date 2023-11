«Yo voy facturar no me importa que sufran», Leslie Shaw se manda con todo contra sus detractores

Leslie Shaw se mandó con todo en el último programa de Magaly Tv la Firme y es que la rubia se cansó de las críticas que viene recibiendo las cuales ponen en tela de juicio su talento.

La rubia no tuvo pelos en la lengua para contestarles a Micheille Soifer, Mayra Goñi, Handa y hasta a Mario Hart por haber hablado de ella y de su carrera musical.

Sin piedad

Leslie Shaw aseveró que en el Perú no hay cantantes que lleguen a su nivel de artistas por lo que siempre se ha enfocado en hacer colaboraciones en el exterior.

Por ello, dejó en claro que jamás haría algún dueto con Micheille Soifer, Mayra Goñi, Handa o Flavia Laos pues no han ganado premios que justifiquen su talento para la música.

«Se huele la envidia hasta acá. Nunca he compartido escenarios con algunos de ellos, me enteraba de algunas cosas que desanimaban querer conocerlos. No entiendo por qué me dicen ridícula», dijo inicialmente.

Además, recalcó que ella es libre de elegir con quienes crea música y es libre de opinar quien es de su gusto y quien no y es que estas opiniones la han llevado a ser blanco de críticas.

«Es que no me da la gana grabar con ellos, no me gusta nadie aquí para trabajar. Si a mi no me gusta, no importa, me debe gustar para yo hacerlo. No quiero trabajar con nadie, no están a mi nivel, respeten las jerarquías”, dijo.

Por último, la cantante dejó en jaque mate a Micheille Soifer al afirmar que lleva años en un programa reality sin hacer algo significativo con su música por lo que sería la menos indicada para hablar de talento musical.

«Yo seré ridículamente talentosa, ridículas otras que están haciendo educación física de lunes a viernes hace veinte años creo”, contestó.

Sobre Mario Hart, criticó que haya anunciado el lanzamiento de su carrera musical nuevamente, pero que no se conozca una canción nueva de su autoría, además del conocido ‘Yo no fui’.

“¿Qué lanzamiento de qué carrera? No suenas en la radio ¿Solo por cantar un poquito en discoteca todo mal vestido encima? Es una falta de respeto para los artistas que sí invertimos”, dijo.

La ‘tiradera’ de Handa contra Leslie Shaw

En un videoclip lanzado el 10 de noviembre y titulado «RIP LESLIE CHAO», Handa arremete contra Leslie, ataca a Magaly Medina y defiende a Mario Hart.

En su tema, Handa le tiró a Leslie por cómo maneja la plata. Hasta le recordó su promoción en OnlyFans. ¡Pero eso no es todo! También le tiró por su forma de tratar a Mario Hart.

«Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él. Metí presión y bajé con la decisión hablando de dinero y tiene OnlyFans en promoción. Yo y el don, sí porque con música te mato, porque lo que yo tengo es talento, tú lo tienes taco», expresó Handa.

Incluso habló del prometido de Leslie y criticó que hable tanto de Mario Hart: «Dile al Prefe que te regale en tu aniversario la foto del que no paras de hablar, osea de Mario». Y también dijo que Hart no se va a meter en el lío: «Con el Chato no te metas que no te va a responder, la que te va a responder soy yo».

Por último, Handa le dio consejos a Leslie. «Parece que tienes que empezar de nuevo porque hasta que mencionaste mi nombre todos te habían olvidado. Cuando te quisiste colgar de Mario te bajaron del coche. No te olvides de esas cosas. Aprende a ser agradecida. Aprende a reconocer el talento urbano».